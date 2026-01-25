Деница Сачева: Радев носи надежда, но в момента тя е един балон

Румен Радев все още не дава конкретика около политическия си проект, на мнение е зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева и разкритикува бившият държавен глава, че девет години е водил предизборна кампания в президентството.

“Ние няколкократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той. Виждаме, че нещото, което не знаем дали ще е партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме”, обясни пред БНТ Сачева.

Тя припомни, че Радев като президент е назначил пет служебни правителства и е показал какви са вижданията му за екипи и политики. “Почти 3 години той управляваше почти еднолично, защото беше президент и човекът, който определяше състава на МС”, продължи с критиката Сачева.

Какво постигна Радев като президент?

В тази връзка тя попита какво е постигнал той за тези 9 години: “Ако го погледнем дори през призмата на президентската институция, Желю Желев изгради тази институция, Петър Стоянов имаше каузата децата от домове да имат бал, Георги Първанов е авторът на “Българската Коледа“, Росен Плевнелиев остави президентска библиотека, какво ни остави Румен Радев?“

Сачева изтъкна, че е важно предизборната кампания да е максимално информативна, за да знаят хората какво могат да очакват.

“Всеки може да продава мечти, да помпа балони, въпросът е какво реално може да се случи и кои са хората, които са подготвени да управляват държавата, имат програми и екипи, кои са хората, които си вземат поука от грешките. В момента Румен Радев се опитва да представи като капитал нашите грешки, но ние се учим от нашите грешки, признаваме ги, докато всички наши грешки на Румен Радев тепърва му предстои да ги направи”.

Според зам.-председателят на ГЕРБ-СДС е очевидно, че българските граждани вече няма да дадат абсолютно мнозинство при следващите избори. Затова трябва да се работи в коалиция, а не еднолично. По думите ѝ, ГЕРБ е добър пример в тази насока.

Gen Z и изборите

“ГЕРБ няма отношение към датата на изборите”, коментира Сачева и добави: “Ако Gen Z докара бумърите на Радев на власт, не съм сигурна, че ще постигнем съществена промяна и не съм сигурна, че хората ще постигнат това, за което мечтаят. Тази кампания трябва да бъде максимално информативна – всеки може да продава мечти, въпросът е какво реално може да се случи".

Сачева не смята, че някой може да получи абсолютно мнозинство на изборите, затова трябва да се научат хората да работят в коалиции.

Желязков в Давос

За спорната тема за посещението на Росен Желязков в Давос и решението на кабинета в оставка България да влезе в Съвета за мир на Доналд Тръмп, Сачева коментира: “Не виждам какво по-естествено то това България да подкрепи една инициатива за мир, да бъде на масата за преговори. Показали сме от ГЕРБ, че по отношение външната политика имаме много добри дипломати. Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена срещу Европа – точно обратното е.”

“Да се спекулира в момента и да се говорят такива нелепи неща по отношение причините защо България е там, показва тежко неразбиране за това какво се случва”, категорична е още тя.

Относно казуса с Изборния кодекс Сачева обърна внимание, че е по-вероятно да остане сегашния начин на гласуване за идващите предсрочни избори.