Румен Христов: Главчев е коректен и подготвен за служебен премиер

Най-лесно беше изборите да са през март, но сякаш ще са на 19 април

28.01.2026 | 09:50 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Лидерът на СДС Румен Христов коментира, че Димитър Главчев е натрупал достатъчно опит, за да бъде отново служебен премиер и го определи като “коректен и подготвен човек”.

След вчерашните консултации между президента Йотова и председателят на НС Рая Назарян, Христов коментира, че с отказа си, Назарян е постъпила правилно.

“Тя не е равноотдалечена и това би дало съмнение в обществото дали няма да работи за ГЕРБ като служебен премиер, затова и отказа”, повтори аргументите на Назарян и зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Президентът Илияна Йотова ще носи позитивите или негативните като избере служебен премиер”, каза пред bTV Христов.

Дата за изборите

Депутатът коментира още, че в момента освен служебен кабинет, се търси и удобна дата за провеждането на изборите. “За нас беше най-лесно да са март, но като гледам как вървят нещата, сякаш ще са на 19 април. 

“Притеснение от Румен Радев няма у нас. Целта пред нас не е като при ПП-ДБ. Ние не искаме да имаме 121 депутата, а да сме първа политическа сила и работим в тази насока”, добави Христов.

Той е на мнение, че не е нужно от повече промени в Конституцията.

“Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание”.

Според него България се е забавила с влизането ни е еврозоната.

