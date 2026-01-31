IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Труп на мъж е открит в апартамент в Хасково

По първоначални данни става дума за самоубийство

31.01.2026 | 09:12 ч. Обновена: 31.01.2026 | 09:12 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Труп на мъж на около 50 години бе открит в апартамент на улица „Княз Борис I“ в Хасково. 

По първоначална информация мъжът на име Стефан живеел сам. Той бил разведен със съпругата си, която живеела в друго жилище. Двамата имат син на около 20-21 години, който е студент в друг град.

Според запознати в продължение на няколко дни близки на Стефан са му звънели по телефона, но той не отговарял на повикванията.

Привечер бившата му съпруга отишла до апартамента и го открила мъртъв. 

Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112, като на място са били изпратени екипи на полицията, линейка и съдебен лекар.

По първоначални данни става дума за самоубийство, но това ще установят разследващите. Предстои да се направи аутопсия. / БГНЕС

мъж самоубийство апартамент Хасково
