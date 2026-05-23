Възстановяването на Украйна: Къде ще бъде силата на страната след войната?

Следвоенната икономическа история на Украйна първоначално няма да бъде написана от стартъпи или финтех компании. Тя ще бъде написана в полетата, пещите, мините, тръбопроводите и пристанищата (и производството на дронове).

Това е така, защото секторите, които някога бяха в основата на експортната икономика на страната - селското стопанство, металургията и минното дело - все още предлагат най-ясния път от оцеляването по време на война към устойчив растеж. Заедно, преди мащабната инвазия, те съставляваха около 20% от БВП и близо половината от износа на стоки. Днес тези сектори са повредени, с недостатъчен капитал и с ограничена оперативна дейност, пише за Forbes Ариел Коен, сътрудник от Вашингтон, който отразява теми, свързани с енергетиката и сигурността

Въпреки това, те запазват и дълбоки структурни предимства: Украйна разполага с някои от най-плодородните земеделски земи в света; огромни залежи от руди, включително желязо, манган, титан, графит и уран; и близост до европейските пазари. На последно място, но не по важност, страната ще разполага с огромен вътрешен пазар за възстановяване.

Централният въпрос за инвеститорите и политиците не е дали Украйна разполага с активи. Тя разполага. Въпросът е дали сигурността, инфраструктурата, управлението и финансите могат да бъдат съгласувани достатъчно бързо, за да превърнат тези активи в продуктивен капитал.

Селското стопанство предлага най-ясната илюстрация както на украинската устойчивост, така и на загубения й потенциал. Земеделските производители в страната се адаптираха забележително добре в условията на конфликта, пренасочвайки износа, променяйки състава на културите и поддържайки производството въпреки извънредните ограничения. Въпреки това производството остава с 20,6% под предвоенните нива. Причините са болезнени: минирани полета, унищожени силози и напоителни системи, недостиг на работна ръка, причинен от разселване и военни нужди, и нестабилни коридори за износ. Спешната работа на Организацията за прехрана и земеделие помага за стабилизиране на сектора, но бюджетът ѝ се измерва в десетки милиони долари. Реалната цена на възстановяването е в размер на десетки милиарди.

В оценките за възстановяването се очертава широк консенсус.

Възстановяването на земеделието до базовото му функциониране изглежда изисква около 55 милиарда долара. Само деконтаминирането и рехабилитацията на повредените земеделски земи са оценени на около 23,4 милиарда долара, а тази цифра вече се счита от мнозина за остаряла. Ако се вземат предвид логистиката, напояването, подмяната на машини и оборотният капитал, сметката се увеличава значително. Добавете сериозен, отдавна закъснял тласък за модернизация, преработвателни мощности, складове, прецизно земеделие, системи по стандартите на ЕС, и общите капиталови нужди вероятно ще се повишат до 90-100 милиарда долара.

Това звучи непосилно. Но ползите могат да бъдат също толкова големи. Преди войната селското стопанство допринасяше за украинския БВП и беше стълб на глобалната верига за доставки на храни. Ако земята бъде разчистена, логистиката възстановена и технологията модернизирана, Украйна би могла да възстанови този дял в рамките на пет до седем години и потенциално да надхвърли предвоенното си производство. С други думи, това не е просто история за възстановяване. Тя може да се превърне в история за производителност.

Металните и минните индустрии разказват по-сурова история в краткосрочен план, но може би дори по-стратегическа в средносрочен план. През 2021 г. металургията допринесе с малко над 12% от БВП. След това дойде разрушението и окупацията на индустриалната база на Мариупол, включително „Азовстал“ и металургичния комбинат „Илич“, които заедно унищожиха почти 40% от капацитета на Украйна за топене на стомана. Производството на стомана е спаднало с две трети.

Но дори и тук дългосрочната логика остава непокътната. Ето защо Съединените щати подписаха споразумение за минерали с Украйна. Страната все още притежава едни от най-големите запаси в Европа и значително индустриално наследство. Междувременно Европа се превъоръжава, преминава към електроенергия и се опитва да намали зависимостта си от руските и китайските вериги за доставки. Това създава съвпадение на геологията, географията и момента.

Проблемът е, че мините и фабриките не могат да функционират само въз основа на стратегическа логика. Те работят с електроенергия, транспорт и доверие. В момента Украйна работи само с около една трета от предвоенния си капацитет за електроенергия. Пътищата, подстанциите, железопътните коридори и пристанищата на страната са повредени. Голяма част от геоложките данни, на които разчитат инвеститорите, са на възраст от 30 до 60 години и датират от проучвания от съветската епоха. Финансирането е ограничено, като украинските корпорации са изправени пред дългова стена от около 3 милиарда долара през 2026 г., докато по-широките финансови нужди за периода 2025–2028 г. надхвърлят 150 милиарда долара.

Ето защо историята с металите не се свежда само до възстановяването на доменните пещи. Става въпрос за изграждането на системата около тях. Световната банка наскоро отбеляза, че възстановяването на минния сектор в Украйна се очаква да изисква инвестиции от няколко милиарда долара в оборудване, модернизация и инфраструктура, като сумата потенциално може да достигне ниски десетки милиарди, когато се комбинира с нуждите от преработка, електроенергия и транспорт. Ако тези ограничения бъдат преодолени, металургията би могла да се върне до предвоенните нива в рамките на няколко години, като стане по-ефективна, отколкото някога е била старата инфраструктура от съветската епоха. Само вътрешното възстановяване – мостове, жилища, промишлени съоръжения и транспортни мрежи – би осигурило мощен първоначален източник на търсене, преди износните пазари да бъдат напълно възстановени.

Има и по-широка картина на ресурсите, която заслужава повече внимание. Споразумението между САЩ и Украйна за стратегическите минерали има за цел да развие сектора на критичните минерали в Украйна чрез американски инвестиции, трансфер на технологии и дългосрочни партньорства за доставки. Обхватът му се простира отвъд самата добивната дейност и включва проучване, добив, преработвателна инфраструктура и по-силни двустранни икономически връзки, предназначени да намалят зависимостта на Запада от контролираните от Китай вериги за доставки. Въпреки това, ако военните действия продължат, частните инвестиции ще останат ограничени, тъй като минните проекти изискват стабилни условия на работа и увереност, че активите няма да бъдат застрашени от войната. Но отново, потенциалът не е равнозначен на производство.

Следователно най-разумните възможности в краткосрочен план не са непременно гигантски проекти на зелено поле. Те са по-бързите възможности с по-нисък риск: рехабилитация на мините на кафяво поле, преработка на отпадъци, модулни енергийни системи, логистични терминали, оползотворяване на скрап и преработка надолу по веригата. Един особено интересен случай са приблизително 300 000–400 000 тона уранови отпадъци, които може да съдържат възстановими специални метали. Това не са романтични пионерски проекти. Те са практични отправни точки.

Системната корупция остава пречка за инвестициите и трябва да бъде преодоляна,

преди да се влеят десетки милиарди долари за финансиране на възстановяването. "Mindichgate" (Операция Мидас) е най-големият скандал досега. Довереникът на Зеленски Тимур Миндич е обвинен, че е организирал подкупи на стойност около 100 млн. долара от държавния енергиен гигант „Енергоатом“, като част от приходите са били изпирани чрез луксозни вили близо до Киев. В схемата са замесени бивши министри, министърът на отбраната Умеров и премиерът Свириденко. През май 2026 г. бившият шеф на кабинета Андрий Ермак беше официално обвинен в пране на пари, свързано със същия проект за вили.

Изтеклите стенограми споменават "Вова", прякорът на Зеленски, въпреки че той не е обект на разследване.

Антикорупционните органи на Украйна (NABU/SAPO) доказаха своята независимост, като преследваха влиятелните лица, което е положителен сигнал. Но корупцията, проникнала в държавните енергийни и отбранителни поръчки, означава, че договорите по време на война носят висок политически риск. Инвестициите в следвоенното възстановяване изглеждат по-безопасни, при условие че реформите, наложени от ЕС, бъдат напълно изпълнени.

Възстановяването няма да бъде лесно. Първо, следващата икономическа фаза на Украйна трябва да се гради върху конкурентоспособността на инвестициите, а не върху зависимостта от помощ. Това означава издаване на разрешения на едно гише, по-бързи цифрови одобрения, по-силна защита на собствеността върху земята, съдебна реформа, предвидимо данъчно облагане и управление по модела на ОИСР в предприятията, свързани с държавата. Инвеститорите ще приемат риска; те няма да приемат ненужната непрозрачност.

Второ, енергетиката е основната променлива. Без по-устойчива електроенергийна мрежа няма да има сериозно съживяване на преработката на селскостопански продукти, възстановяване на металургията, разширяване на минното дело и значимо разширяване на природния газ. Възстановяването на електропроизводството, подстанциите и преносната мрежа следователно не е страничен въпрос в историята на ресурсите. То е нейната основа.

Трето, Украйна трябва да даде приоритет на производството с добавена стойност пред добива на суровини. Страните, които изнасят руда, получават малка част от ползите. Страните, които преработват, рафинират и произвеждат, получават работни места, умения, данъчни приходи и геоикономическо влияние. За Украйна истинската награда не е просто изкопаването на неща от земята. Тя е изкачването нагоре по индустриалната верига – в стоманодобивната, титановата, графитната, производството на торове, преработката на храни и потенциално индустрията, свързана с газа.

Четвърто, Европа и международните финансови институции трябва да мислят по-малко като донори и повече като пазарни участници. Дългосрочните договори за изкупуване, застраховката срещу политически риск, смесеното финансиране и инвестициите в коридори за железопътен транспорт, пристанища и съхранение биха могли да допринесат повече за привличането на частен капитал, отколкото поредната серия от декларативна подкрепа. ЕБВР, Групата на Световната банка, ЕС и двустранните агенции за развитие имат роля в това отношение.

Пето, частните инвеститори трябва да подредят амбициите си по подходящ начин. Първата вълна вероятно ще включва инфраструктура, оборотни средства, съхранение, логистика, модулна енергия, промишлени активи на браунфийлд и избрани проекти за преработка. Най-големите залози за минно дело на грийнфийлд ще дойдат по-късно, след като се подобрят сигурността и инфраструктурата.

Ако тази последователност бъде добре организирана, комбинираният ефект може да бъде значителен. Селското стопанство и металургията заедно биха могли отново да съставляват приблизително 20% от БВП, 40–50% от износа на стоки и да осигурят десетки милиарди долари инвестиции, свързани с възстановяването. Преди войната селското стопанство и минното дело/металургията заедно допринасяха за около една пета от БВП на страната и за голяма част от нейния износ. С течение на времето възстановяването в тези сектори би могло да възстанови голяма част от тази роля, докато критичните минерали и газът могат да придобият по-голямо значение чрез интеграция с европейските вериги за доставки. В крайна сметка икономическото бъдеще на Украйна може да зависи от едно привидно просто разграничение: дали възстановяването се разглежда като хуманитарен разход или като индустриална трансформация, в която си струва да се инвестира.

Ако се разглежда само като помощ, възстановяването ще бъде по-бавно, по-крехко и по-зависимо. Ако се разглежда като дисциплинирано усилие за съчетаване на гаранции за сигурност, обновяване на инфраструктурата, реформа на управлението и частен капитал, тогава украинските ферми, мелници, мини и енергийна система биха могли да станат нещо повече от символи на устойчивост. Те биха могли да се превърнат в извори на европейски растеж и стратегическа сила.

Украйна разполага с почвата. Разполага с рудата. Разполага с местоположението. Това, от което се нуждае сега, е механизмът на доверието: лидерство, мир, власт, правила, финанси и време.