Изгорихме ги като барбекю: Кадри показват как "Касапина на века" убива хиляди в Судан ВИДЕО 16+

Абу Лулу стана публично лице след клането в Судан през октомври 2025 г. в Ал-Фашир, Судан. Мъжът се отличава с дълга коса и изключителна бруталност, която видеоклиповете, в които избива невъоръжени цивилни, го доказват.

В едно такова видео командирът стои пред свита група мъже, насочвайки внушително пистолета си към тях. Един по един, боецът от паравоенната формация започва да стреля по групата от девет души от упор, оставяйки телата им на купчина на земята, докато войниците аплодират и скандират името му.

В други смразяващи кадри той може да се види как се усмихва, докато се подиграва на трима мъже, молещи за живота си.

Военният лидер, наречен "Касапинът на века“, след като се появи в множество видеоклипове в своя TikTok, извършващи екзекуции, игнорира молбите им и ги застрелва.

Бриталният убиец е натрупал стотици хиляди последователи и публикува във видеоклипове, в които се хвали, че може би е лично отговорен за клането на повече от 2000 души.

Военни престъпления

Сега ново разследване на Ройтерс разкри пълния мащаб на убийствата, извършени от Абу Лулу и други командири. ООН осъди действията му като военни престъпления.

Стотици трупове лежат на земята в ужасяващите видеоклипове, докато командири, включително Абу Лулу, се подиграват и празнуват с викове "Аллах Акбар“.

Кадри улавят смразяващия момент, в който Касапинът притиска кървящ мъж на земята. Отказвайки всякакви молби за снизхождение, той казва: "Няма да ви помилвам. Не искаме вашата информация... тук сме, за да убиваме".

Екранът закрива графичната сцена точно когато звукът от множество изстрели отеква през аудиото.

В други случаи Абу Лулу и неговите хора безразборно изстрелват десетки куршуми в купища ранени мъже и жени. Те заснемат последствията, подигравайки се на жертвите: "Ето ги, вашето семейство, вашият народ, вашите роби".

Един командир заснема видео в режим на селфи, усмихвайки се, докато трупове разпръскват около него.

"Ето го холокоста, за който [врагът] говореше“, подиграва се той и добавя: "Това е холокост. Махайте се, ако можете. Прекарахме сутринта в изгаряне, довършихме ги. Бяха изгорени, по-скоро като барбекю".

Това е холокост

Ройтерс разговаря с шестима оцелели в бежански лагери в Чад, които казаха, че са били свидетели как Абу Лулу убива цивилни в Ал-Фашир, преди те да избягат през октомври 2025 г.

25-годишната Маназил Муса разпознала Абу Лулу от видеоклипове, показани ѝ от репортер на Ройтерс, и каза, че го е срещнала на пътя от Ал-Фашир, докато тя и семейството ѝ бягали.

Там, каза тя, той взел телефоните им и всичките им вещи, пребил ги жестоко и застрелял брат ѝ Мубарак.

"Абу Лулу е този, който ни малтретира. Той е този, който уби Мубарак. Той е този, който уби нашите семейства и нашите съпрузи", споделя избягалото момиче.

38-годишната Мадина Адам каза, че Абу Лулу влязъл в университета Ал-Фашир на 27 октомври, където се е укривала с други цивилни, след което е започнал да убива жени и деца.

Тя описала един момент, когато Абу Лулу попитал бременна жена в колко месеца е бременна и когато тя отговорила "седми месеца“, той я прострелял седем пъти в корема с пистолета си.

Същата сцена е описана от двама свидетели в доклад на ООН, публикуван през февруари.

Адам каза, че след това Абу Лулу помолил група от 10 деца да седнат на земята и ги принудил да скандират лозунги, докато той снимал. Децата поискали да не бъдат убивани, каза тя, но той застрелял всичките 10.

Wидеоклиповете на Абу Лулу и неговата група са сред близо 300 видеоклипа, публикувани онлайн около времето на октомврийската офанзива и анализирани от Ройтерс и проекта "Sudan Witness“ в Центъра за информационна устойчивост.

Абу Лулу е единственият командир, идентифициран от Ройтерс във видеоклипове, стрелящи по невъоръжени хора.

Но разследването установи също, че трима други висши командири на са били в същия район, когато са се случили масовите убийства.

Едно видео, потвърдено от Ройтерс, показва Гедо Хамдан Абу Нашук, най-високопоставеният командир за региона Северен Дарфур, да върви редом с Абу Лулу сутринта на 27 октомври.

Ройтерс геолокира видеоклипове от този район и установи, че Нашук е записан на 40 метра от два други видеоклипа, които показват как Абу Лулу екзекутира невъоръжени мъже.

Чрез измерване на сенките в трите видеоклипа, Ройтерс установи, че видеоклиповете са заснети в рамките на един и същ двучасов прозорец.

Съгласно международното право, тези лидери могат да бъдат подведени под наказателна отговорност за престъпления, извършени от техните бойци по време на конфликта, каза Жана Хенри, адвокат по правата на човека и директор за Судан в The Reckoning Project, американска организация с нестопанска цел, която документира военни престъпления.

След международна реакция, Абу Лулу е затворен в края на октомври 2025 г., няколко дни след кървавото превземане на Ал-Фашир.

Лидерът на RSF (Rapid Support Forces) Мохамед Хамдан Дагало, известен като Хемедти, публично призна нарушенията от страна на бойците си в Ал-Фашир и заяви, че ще бъде създадена комисия за отчетност, която да разследва всички злоупотреби.

"The butcher of the century, responsible for dozens of massacres and the burning of residential neighborhoods in the city of Al-Fashir — this inhuman monster, devoid of religion and mercy, the criminal Abdullah Idris, nicknamed (Abu Lulu) from the Rapid Support Forces"

На 30 октомври RSF публикува видеоклип на Абу Лулу, откаран в затвора Шала в югозападната част на Ал-Фашир.

Във видеото Абу Лулу с белезници е ескортиран от превозно средство, оградено от въоръжени мъже, и е поставен зад решетките.

Неидентифициран говорител на RSF, стоящ пред затвора, казва, че Абу Лулу "ще бъде представен на справедлив съдебен процес в съответствие със закона“.

Командирът обаче оттогава е освободен от затвора и се е върнал на активна служба на бойното поле, съобщиха девет източника пред Ройтерс.

Двама от източниците – служител на суданското разузнаване и командир на паравоенните сили за бърза подкрепа – казаха, че лично са видели бригаден генерал ал-Фатех Абдула Идрис от RSF, известен като Абу Лулу, на бойното поле в Кордофан през март.

Офицери от RSF са се молили Абу Лулу да бъде върнат на бойното поле, за да се повдигне моралът на силите, обхванати от тежки боеве там, съобщи чадски военен офицер пред Ройтерс.

Общо 13 източника са заявили, че са знаели за освобождаването на Абу Лулу.

Сред тях са трима командири на RSF, офицер от RSF, роднина на Абу Лулу, чадски военен офицер, близък до командването на RSF, и седем други източника с контакти в ръководството на RSF или достъп до разузнавателна информация за полевите операции на RSF.

Абу Лулу е от същия клан като Хемедти, лидерът на RSF. Братът на Хемедти, Абделрахим Дагало, заместник-командир на RSF, лично е наредил освобождаването на Абу Лулу от затвора, според три източника.

Командир на RSF заяви, че ръководството е наредило на други офицери да мълчат за завръщането на Абу Лулу в бой.

Друг командир на RSF и роднина казаха, че Абу Лулу е бил освободен при условие, че не снима или не бъде сниман на бойното поле.

"Той е на свобода от около три или четири месеца и е на бойното поле с войските си“, каза един командир на RSF, който отказа да бъде назован.

Роднина на Абу Лулу каза, че RSF се нуждаят от услугите на командира, защото силите им се борят.

След като затвърдиха контрола над Ал-Фашир, RSF преместиха офанзивата си на изток в района на Кордофан, между своята територия и районите, контролирани от армията. Там те се сблъскаха с интензивни боеве.

"Той е много популярен сред войските и това е добре за техния морал“, каза роднина.