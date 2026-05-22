Моментът на истината за Путин: да сложи край на войната или да прегърне сталинизма

Настроението в Москва вече е съвсем различно. Откакто контраофанзивата на Украйна спря през август 2023 г., руската столица излъчва увереност. Жителите ѝ можеха или да се къпят в патриотичната слава на войната, или да я игнорират напълно, затваряйки очи за далечното страдание, докато жънат ползите, които конфликтът донесе на руската икономика.

Вече не. От коридорите на властта до обикновените московски дневни, дискурсът се промени радикално. Помпозността и самохвалството отстъпиха място на интроспекция, страх и най-вече на нарастващ копнеж войната, която не смее да произнесе името си, до края.

Причините не са трудни за разпознаване. Войната вече не се усеща далечна. Миналия уикенд Москва и околностите ѝ бяха подложени на една от най-продължителните въздушни атаки по време на конфликта, като Украйна изстреля стотици дронове към столицата. Ударите убиха трима души, повредиха жилищни сгради, затвориха и четирите московски летища и удариха нефтената рафинерия на града.

Московчани, слушащи бръмчене на дронове над главите си и стрелба в нощта от противовъздушна отбрана, получиха нежелан поглед към живота в Киев. Очеркът е ясен - това не им хареса.

За първи път от началото на войната се почувствах лично уплашена“, казва пред The ​​Telegraph московчанка, дизайнерка на около тридесет години с две малки деца.

Съдбоносен избор

И все пак не само една нощ на стачки обяснява промяната. Владимир Путин е изправен пред поредица от взаимосвързани проблеми. Украйна удря по-дълбоко в Русия от всякога. Руският напредък на бойното поле се забави рязко и може би е спрял напълно. А икономистите предупреждават, че въпреки по-високите цени на петрола и известното облекчаване на натиска от санкциите на САЩ, неочакваните печалби от войната с Иран няма да спасят затруднената руска икономика.

В резултат на това, според анализатори, руският лидер може скоро да се изправи пред момент на истината, който отдавна се е опитвал да избегне: в рамките на следващите 12 месеца той ще трябва или да намали войната, или да наруши негласния си пакт с руския народ, като го принуди да се бие.

"Кремъл е изправен пред съдбоносен избор, вероятно в рамките на следващата година“, казва Найджъл Гулд-Дейвис, старши сътрудник за Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания (IISS), британски мозъчен тръст.

"Ако иска да поддържа войната, ще трябва да вземе решения за извличане на ресурсите, необходими за воденето ѝ много по-систематично и принудително. Ще трябва да има някаква форма на връщане към административните мерки от съветски тип", споделя експертът.

Цената за руското общество би била огромна. Според доклад на IISS, публикуван тази седмица, Путин в крайна сметка може да няма друг избор, освен да премине към сталинистки икономически модел, подчиняващ цялата икономика на нуждите на държавата.

Това, твърди г-н Гулд-Дейвис, би означавало отмяна на много от последните постсъветски свободи, на които руснаците все още се радват: пазарни свободи, трудови свободи и дори правото да пътуват и живеят в чужбина.

Паника в Кремъл

Прогнози за колапс на Русия или за обръщане на тенденцията срещу Кремъл са правени толкова често, че разбираемо провокират скептицизъм. Доналд Тръмп със сигурност изглежда неубеден, че Украйна е възвърнала инициативата, като удвои миналогодишните твърдения, че Володимир Зеленски "няма картите“, като настоя наскоро, че "сега има още по-малко“.

И все пак голяма част от песимизма относно траекторията на Русия сега идва не от външни лица, а от вътрешността на страната.

Миналия месец Елвира Набиулина, управител на централната банка на Путин, предупреди, че недостигът на работна ръка в страната е най-лошият "в историята на съвременна Русия“. Дори преди инвазията през 2022 г. населението на Русия намаляваше. Оттогава стотици хиляди са избягали в чужбина, а поне един милион други са били убити или ранени. Русия е без работници. Някои оценки сега показват, че недостигът на работна ръка е над 2,5 милиона работници.

Други също бият тревога. Отразявайки безпокойството в бюрокрацията, руското министерство на икономическото развитие намали прогнозите за растеж. Генадий Зюганов, лидер на Комунистическата партия, която подкрепя Путин и войната, предупреди миналия месец, че "икономиката неизбежно ще се провали“ и дори повдигна въпроса за повторение на революцията от 1917 г., която свали царското управление. Други комунистически законодатели открито призоваха за прекратяване на конфликта.

Свързани статии След атаките над Москва: Пропагандисти призоваха Зеленски да бъде убит ВИДЕО

Крис Уийфър, ръководителят на Macro-Advisory, стратегическа бизнес консултантска компания, базирана в Москва, добавя: "Поразително е да се видят висши фигури, които по същество казват, че колкото по-дълго продължават санкциите и военните разходи, толкова по-големи са щетите за дългосрочното икономическо бъдеще на Русия. Обикновено това е нещо, което Кремъл би цензурирал".

Общественото недоволство расте

Вероятно необичайната официална откровеност отразява нарастващото обществено недоволство. Антивоенните протести остават малко вероятни в такава авторитарна държава, но Кремъл е напълно наясно, че "специалната военна операция“ се радва на далеч по-малък ентусиазъм, отколкото някога.

С дронове, които сега атакуват не само Москва, но и градове като Екатеринбург, на повече от 1600 километра от Украйна, все повече руснаци обвиняват Путин, че е донесъл войната до прага им. Гневът нараства и заради по-строгите ограничения за интернет, особено срещу Telegram, последната голяма независима платформа за социални медии, която все още действа в Русия.

Преди всичко обаче има изтощение. Войната на Русия с Украйна продължи по-дълго от участието ѝ в Първата и Втората световна война. Всъщност това е най-дългият голям конфликт в съвременната руска история и много граждани са отегчени от него.

Обратно в СССР

Путин е изправен пред критично решение.

За първи път в историята си Русия се опитва да води голяма война без пълномащабна мобилизация - нещо, което дори Великобритания не е опитвала по време на нито една от световните войни.

Русия, твърди г-н Гулд-Дейвис, е създала „военна икономика, но не и военно общество“, предпазвайки повечето граждани от жертви, като същевременно плаща на доброволци да се бият.

Но този модел на плащане, вместо на принуждаване на руснаците да се бият, става неустойчив. Ако Путин иска да продължи войната, масовата военна служба може евентуално да стане неизбежна.

Когато Путин обяви частична мобилизация на 300 000 мъже през септември 2022 г. след руските неуспехи на бойното поле, стотици хиляди избягаха от страната.

Много по-голяма мобилизация би променила драстично баланса на войната, особено предвид проблемите на Украйна с набирането на персонал и много по-малкото население. Тя обаче би могла да проработи само ако Кремъл отмени много от свободите, които руснаците получиха след разпадането на Съветския съюз: правото свободно да притежават активи, да избират работа и да напускат страната.

Предотвратяването на бягството в чужбина на мъже в военна възраст би станало от съществено значение. И, точно както по времето на Йосиф Сталин, поддържането на значително разширени военни усилия би изисквало подчиняване на частния сектор на държавното ръководство – нещо, което все по-често се застъпва от хардлайнерите в системата.

"От 2023 г. насам някои видни обществени фигури започнаха да възхваляват не само съветската, но и по-специално сталинистка икономика“, казва Гулд-Дейвис и добавя: "Това са точно стъпките, които руската държава би трябвало да предприеме, за да се организира напълно за война".

В продължение на три години Путин моли обикновените руснаци да толерират войната, като до голяма степен ги предпазва от нейните разходи. Тази сделка сега се разпада. Кремъл може би вече няма да е в състояние да води война в чужбина, без да връща Русия обратно към насилствения авторитаризъм на съветското ѝ минало.