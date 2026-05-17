Историческо! DARA класира България първа на "Евровизия", Европа е "Бангаранга"

България с първа победа в песенния конкурс

17.05.2026 | 02:00 ч. Обновена: 17.05.2026 | 02:16 ч. 248

Снимка: Ройтерс

България се класира категорично на първо място при вота на журито и зрителите и спечели "Евровизия"!

Песента "Бангаранга" на DARA събра 204 точки при гласуването на журито. На второ и трето място останаха Австралия и Италия със 165 точки .

12 точки за българската песен дадоха от Малта, Австралия, Дания и Литва. Вотът на българските зрители пък отиде за Малта.

След гласовете на публиката класирането бе преобърнато тотално. България обаче остана първа категорично с 516 точки и остави далеч на второто място Израел с 343 точки. Трета се нареди Румъния.

Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс Евровизия 2026 събра около 10 хиляди зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни. 

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави.

Часове преди началото на финала Дара (Dara) и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Delta Goodrem с песента Eclipse, а отличието за композиция получи Søren Torpegaard Lund за Før Vi Går Hjem

