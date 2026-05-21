Путин си тръгна сърдит от Китай

Руският президент Владимир Путин напусна Китай в сряда, след като отмени обичайната си пресконференция след посещение в чужбина, позовавайки се на липсата на осезаеми резултати по време на посещението си в Пекин.

Президентът Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин подписаха съвместно изявление, призоваващо за диалог в Иран и осъждащо атаките на САЩ и Израел, и председателстваха подписването на 20 други споразумения, но Москва не успя да постигне това, което си беше поставила за цел, пише EFE.

Все още няма споразумение за увеличаване на износа на петрол и газ за Китай, нито за изграждането на газопровода през Монголия, "Силата на Сибир-2", въпреки че Москва подчертава, че има "разбирателство".

Путин настоя, че Русия е готова да гарантира "сигурни и непрекъснати доставки" на въглеводороди и въглища в настоящия контекст, в който блокадата на Ормузкия проток блокира част от китайския внос на втечнен газ. Руското правителство също така подчерта, че има планове за разширяване на съвместни енергийни проекти с Китай, без да предоставя подробности, въпреки че ръководителите на петролната компания "Роснефт" и газовия консорциум "Газпром" са пътували до Пекин.

Значението на Китай, а също и на Индия като дестинации за руския енергиен износ, се увеличи с войната в Украйна и спирането на европейския внос

В политически план Русия подкрепи принципа на един Китай и обединението с Тайван, на което азиатският гигант отговори с подкрепата си за премахване на корените на конфликта в Украйна, а именно разширяването на НАТО и близостта на Северноатлантическия алианс до руската граница.

Във връзка с неотдавнашното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, Кремъл призна в сряда, че Москва и Пекин са обсъждали как да си сътрудничат по-добре с Белия дом.

Очаква се Владимир Путин, който многократно е използвал думата "приятел", за да се обърне към Си Дзинпин, да се върне в Китай през ноември, за да присъства на срещата на върха на АТИС, където би могъл да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.