Британски учени разработват ваксина срещу ебола

Учени от Оксфордския университет разработват нова ваксина, която може да бъде готова за клинични изпитвания в рамките на два до три месеца, за да помогне за справяне с извънредната ситуация с ебола.

Огнището, чието център е Демократична република Конго, е довело до 750 предполагаеми случая и 177 смъртни случая.

Рядкият вид ебола, известен като Бундибуджо, за който няма доказана ваксина, убива около една трета от заразените.

Няма гаранции, че ваксината ще се окаже ефективна и ще са необходими изследвания върху животни и опити върху хора, за да се разбере дали ще бъде. Но учените казват, че работят спешно, в случай че епидемията се разрасне и експерименталната им ваксина е необходима, пише ВВС.

Рискът от настоящото огнище на ебола вече е повишен от "висок“ на "много висок“ в Демократична република Конго, съобщава Световната здравна организация (СЗО).

В по-широкия регион рискът също се счита за висок, но в международен план остава нисък.

Това се случва, след като СЗО обяви извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение в неделя, като подчерта, че епидемията не е пандемия.

В процес на разработка е и друга отделна експериментална ваксина Bundibugyo, но се очаква да отнеме шест до девет месеца, за да бъде готова за тестване всяка доза от нея. Ваксината, разработвана от британски учени, използва същата технология, която екипът е разработил по време на пандемията от COVID.

Това е силно адаптивна технология - известна като ChAdOx1, която може бързо да се настройва, така че да действа срещу различни инфекции.

По време на пандемията тя е била заредена с генетичен код от вируса на COVID.

Този път е приготвена с генетичен код от вида Bundibugyo на ебола.

Използва се вирус на обикновена настинка, който обикновено заразява шимпанзетата, но е генетично модифициран, за да бъде безопасен за хората.

Изследователите използват този модифициран вирус на настинка, за да пренасят и доставят важен генетичен материал за вируса на ебола Bundibugyo до клетките, инструктирайки ги да разпознават и да се борят с действителното заболяване.

Ваксината не причинява инфекция или симптоми на ебола, а обучава имунната система да осигурява защита.