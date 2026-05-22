Радев: Да се разплетат случаите с Пепи Еврото и Нотариуса, Путин не е капитулирал

"Парламентът приема в окончателен вид закон, очаквам много смислен дебат по тази тема, така че повече да не повтаряме тези негативни сценарии, каквито гледахме до момента", коментира създаването на КПК комисия премиерът Румен Радев на влизане в НС.

Той коментира предоговарянето на договора “Боташ“ с Турция. "Нека се върнат нашите представилите от там и тогава ще имаме повече информация. Има искане и от турската страна, изпратили са меморандум, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в меморандума", обясни премиерът.

Еврото и Нотариуса

Премиерът беше попитан как ще провери дали Петьо Петров Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева. "Досега нищо не се е направило по този въпрос - при Пепи Еврото и при Мартин Божанов - Нотариуса, тези случаи не мръднаха през годините. Тези случаи трябва да се разплетат, а както виждате те през годините не мръднаха. Затова се надявам, че ще има смислен дебат по Закона за съдебната власт, важно е критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на ВСС да бъдат внимателно прецизирани, за да бъде той независим и да спомогне да ги разплетем. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза премиерът.

Казусът “Сарафов”

“Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента”, каза Радев и добави, че независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена.

Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски. “Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.

По темата за войната в Украйна Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. “Трибуналът има ефект, когато дадена държава е капитулирала и нейният лидер е пленен. Такива условия засега не съществуват и не мисля, че ще съществуват”, коментира Радев.

Очаква се Радев да бъде изслушан в НС по предложение на "Възраждане”. Изслушването е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

“Въпросът е да е ясно кое е наложило изграждането на тези центрове, как е било планирано и защо е било планирано по този начин. Затова разпоредих една по-детайлна проверка, която да изясни генезиса на този въпрос”, добави Радев.

"Във връзка с конфликта в Близкия изток няма данни за засилен мигрантски натиск към нашите граници. Нашите политики ще бъдат насочени към укрепване на контрола на границите, продължаване на диалога с ЕС за още средства и солидарност за защита на външните граници на Съюза”, добави премиерът.

По повод административната реформа премиерът каза, че ще бъде направен анализ преди да се предприемат каквито и да били мерки.

“Няма да има механично съкращение в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо”, категоричен е премиерът.

Общи европейски решения

“България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала, нейният лидер е пленен и подложен на съд. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват”, отговори Радев на въпрос относно отказа на страната ни да подкрепи специалния трибунал за Путин, заедно с Унгария, Словакия и Малта.

“Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Мисля, че е крайно време Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум и реалистичната оценка за това, което се случва вътре в Европа и около нас“, добави министър-председателят”