От шоумен до главнокомандващ: Борбата на Зеленски за балансиране между война, управление и доверие

Възпламенен от политическия импулс през 2019 г., шоуменът Володимир Зеленски, превърнал се в лидер по време на войната, едва ли е можел да си представи пътя, който ще поеме неговото президентство.

Някои твърдят, че избирането на Зеленски през 2019 г. е по-малко потвърждение за неговата политическа платформа, популистка, а по-скоро отхвърляне на стария, вкоренен елит, смятан за неефективен и корумпиран.

Години по-късно Зеленски все още е изправен пред вътрешните предизвикателства, пред които са се изправяли неговите предшественици - проблеми, които някога е обещал да реши. На международната сцена обаче той е натрупал значителна подкрепа за Украйна, като активно работи за запазване на глобалната подкрепа, докато страната му се защитава от пълномащабна руска атака.

Вътрешната политика като слабо място

Докато външната му политика се възприема като компетентна и адаптивна, експертите разглеждат вътрешното му управление като по-слабо място.

"Володимир Зеленски е много противоречива фигура, която не може да бъде оценявана само в черно и бяло. Той отразява противоречията в украинското общество и украинския политически процес“, каза политическият анализатор Володимир Фесенко пред Kyiv Independent и добавя:

"Зеленски продължава да въплъщава противоречивите настроения на украинското общество, както по отношение на корупцията, така и по отношение на войната".

Военните проблеми

Определящото предизвикателство на президентството на Зеленски сега е не само да продължи да води войната на Русия, но и да я доведе до решение при условия, които Украйна може да приеме.

Реториката, идваща от Киев, се промени по време на пълномащабното нахлуване. В началото украинското ръководство говореше езика на издръжливостта и националното оцеляване. По-късно Зеленски и ръководството на страната възприеха езика на безкомпромисната победа.

Подходът се промени отново с завръщането на Доналд Тръмп на власт във Вашингтон. В отговор Зеленски промени тона си, като подчерта ангажимента си към мира и сигнализира за готовност за по-бързо решение, при условие че основните интереси на Украйна бъдат запазени.

"Основното предизвикателство е как да излезем от тази война, без да загубим достойнство“, каза Фесенко и добавя: "Как да излезем от война, която вече се проточи и чието удължаване е основен риск за нас, както и за Русия".

Експертите виждат мобилизацията като най-голямото вътрешно предизвикателство за Зеленски. През последните четири години въпросът, обхващащ демобилизация, дезертьорство и фатални конфликти между цивилни и офицери, се превърна в дълбоко чувствителна и политически напрегната тема.

Зеленски до голяма степен мълчи по отношение на наболели проблеми, включително убийства, включващи офицери от наборната служба. Неговият предпазлив подход често е водил до противоречиви решения, които въпреки това са били приветствани от много украинци. Например, Зеленски подкрепи решение, позволяващо на мъже на възраст от 18 до 22 години да напуснат Украйна, което някои държавни служители, военни и собственици на бизнес смятат за голяма и дълготрайна грешка.

Политическият анализатор Игор Рейтерович смята, че президентът вероятно ще продължи до голяма степен да избягва основните проблеми.

"Седем години начело на Зеленски показаха, че той бързо се ангажира с въпроси, които са политически изгодни, но е много неохотен да се заема с теми, които биха могли да намалят рейтинга му на одобрение или да му причинят лични политически щети", казва Рейтерович.

Доверието на украинците

Украинците остават разделени по отношение на Зеленски, като все още има както поддръжници, така и критици. Президентът остава популярен, въпреки че подкрепата му изглежда е по-ниска, отколкото преди седем години.

Валерия Кулиш, 30-годишен специалист по логистика, казва, че е гласувала за Зеленски през 2019 г., добавяйки: "Но като повечето украинци, аз гласувах против (тогавашния президент Петро) Порошенко.“

"Зеленски губи (доверие) заради хората около него. Много бързо. Заради (бившия началник на кабинета Андрей) Ермак, заради (опитите за подкопаване на независимостта на) НАБУ и САП“, продължи тя.

За Дмитро Кириченко, който също беше сред поддръжниците на Зеленски, президентът се доказа като по-решителен лидер след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, като избра да остане в Украйна и да ръководи нейната защита.

"Тогава някак си ми се стори странно, че всичко се връща - тези корупционни скандали... Той е отговорен за хората, които привлича в екипа си. Например, никой не е избрал Ермак", добавя мъжът.

Когато Зеленски дойде на власт през 2019 г., 80% от украинците му се доверяваха, но броят им спадна до 37% до февруари 2022 г. Нивото на доверие скочи рязко до 90%, когато започна тоталната война на Русия.

През последната година доверието в Зеленски варираше между 53% и 65%, като през април беше 58%, според Киевския международен институт по социология.

"Не мисля, че Зеленски си е направил необходимите заключения и чувството му за месианизъм само се е засилило“, казва Олексий Харан, професор по политология в Киевско-могилянската академия и научен съветник във фондация "Демократични инициативи“.

Според Райтерович, пълният набор от проблеми, с които Зеленски се е сблъсквал от началото на президентството си, включително кадрови решения и лоша комуникация по чувствителни въпроси, не е изчезнал.

Корупционният скандал

Харан смята, че най-големият корупционен скандал от мандата на Зеленски може да предложи на президента възможност да пренастрои администрацията си, дори ако в крайна сметка това остави петно ​​върху дългосрочното му политическо бъдеще.

По време на мандата му няколко служители от администрацията на Зеленски са били обвинени. Ермак е обвинен в мащабно разследване за пране на пари и за кратко е задържан в ареста. Двама от бившите заместници на Ермак - Андрий Смирнов и Ростислав Шурма - са били обвинени в предишни дела, докато друг високопоставен служител от президентската администрация, Олег Татаров, е бил разследван, но е останал на поста си.

Зеленски е запазил мълчание по повечето от тези развития.

Антикорупционните агенции заявиха, че Зеленски не е замесен в разследването за корупция, свързано с построяването на четири луксозни къщи край Киев, три от които са били предназначени за негови съюзници. Според украинското законодателство, действащият президент е имунизиран срещу наказателно преследване.

Някои украинци, интервюирани от Kyiv Independent, казаха, че дори на фона на скандала и въпреки това, което те описват като "лична отговорност“ на президента за предполагаемата корупция на неговия близък кръг, изборите трябва да се провеждат едва след края на войната или след постигане на действително прекратяване на огъня.

Ако се бяха провели избори, Зеленски щеше да се класира за балотажа, според декемврийско проучване, проведено от SOCIS. Според същото проучване той щеше да загуби балотажа от Валерий Залужни, посланик на Украйна в Обединеното кралство, и от собствения си началник на кабинета Кирил Буданов.

"По време на войната не трябва да има избори, но след войната той определено няма да остане лидер“, смята Виталий Болоцкий, предприемач от Киев и добави:

"Той трябва да бъде по-отворен и да казва истината на хората. Той няма да промени моето мнение, но за други може би".