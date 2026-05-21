След атаките над Москва: Пропагандисти призоваха Зеленски да бъде убит ВИДЕО

Руският пропагандист Владимир Соловьов. призова за убийството на украинския президент Володимир Зеленски, както и на висшето ръководство на Украйна. Според него така Русия ще спре украинските удари с дронове по нейните градове.

"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване", заяви най-известният руски водещ в предаването си. "Ще ви кажа следното - когато бъдат унищожени тези терористи: Зеленски, Буданов, Щилерман (Денис Щилерман е основателят на украинската оръжейна компания Fire Point, създател на ракетата "Фламинго" и далекобойните дронове FP-2), няма значение какви паспорти имат, то следващите, които искат да влязат в бизнеса, ще се замислят много сериозно. И не ми казвайте, че не може да бъде направено – да напомня опита на Америка и Израел."

Думите на Соловьов дойдоха точно на седмата годишнина, откакто Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна.

Russian propagandist Solovyov called for the killing of Zelensky and Ukraine’s top leadership Propagandist Solovyov said this would allegedly stop Ukrainian drone strikes on Russian territory. “I’ll put it this way: once these terrorists are eliminated — Zelensky, Budanov,… https://t.co/Xx10ZQFsN6 pic.twitter.com/HCaczAqb7O — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Атаките на Украйна

Украинските военни предприемат по-активни контраатаки по фронтовата линия и завземат "тактическата инициатива" във войната. Това гласи доклад на Института за изследване на войната.

Значителни печалби - над 400 кв. км - са постигнати от силите на Киев в Южна Украйна през миналата зима и пролетта на тази година, докато редица селища в западната Запорожка област бяха освободени през последните седмици, се казва в доклада.

В резултат на това Русия е принудена да избира между защита от контраатаките или разпределяне на човешка сила и ресурси в приоритетни райони в така наречения крепостен пояс на Украйна.

Украйна също така засили кампанията си за удари със среден обсег срещу руска логистика, военна техника и жива сила от началото на тази година, което е влошило способността на Русия да провежда свои собствени офанзивни операции, според доклада.

Киевската армия е на път да постигне целите си за жертви за май, като дроновете ѝ са ударили над 19 000 руски военнослужещи през първите 19 дни на този месец. Висш украински командир съобщи, че дроновете ще причинят още 34 000 жертви до края на май.

Руската армия се бори да компенсира тежките си загуби, тъй като процентът на набиране на персонал е спаднал под процента на заместване, се казва в доклада.

Около 70 500 военнослужещи са били зачислени през първите три месеца на 2026 г., докато месечната квота е около 34 000 нови военни договори.