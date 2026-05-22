Има ли прикрито убийство по време на дежурство във военно поделение в Костенец?

Семейството на 30-годишния редник Денислав Борисов, който беше открит прострелян по време на наряд във военно поделение в Костенец, продължава да търси отговори за фаталния инцидент. Близките се съмняват в първоначалните версии, дадени от военните, и подозират умишлено убийство след възникнал конфликт. "Подозирам, че са го убили, това е най-тежкото", споделя през сълзи майката на момчето Стоименка Борисова пред Нова тв.

На 18 декември 2025 година 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец. Обектът е със специален режим, свързан с дейността на „Терем - Цар Самуил” – предприятие, което по официални данни произвежда боеприпаси, ремонтира оръжия и поддържа мощности за специално военно производство. Денислав работи там от две години. Преди това е бил част от Националната гвардейска част.

„Произвеждат оръжия в самото поделение, но не знам изнасят ли, за кои страни, може би за Украйна най-вероятно”, разказва брат му Ивайло Борисов. Двамата се чули за последно вечерта преди инцидента, за да се разберат да пътуват до Пловдив на следващия ден.

На сутринта телефонът на Денислав вече е изключен. Малко по-късно Ивайло получава обаждане от командира на поделението. „Каза ми, че брат ми е починал. Аз направо бях шокиран. Запалих колата, веднага отидох до поделението и там ми казаха, че нещо му е прилошало, борил се е, разхвърлял се е и е починал, може би инсулт или инфаркт”, спомня си братът и уточнява, че точна диагноза не е дадена, като така е определила и медицинската сестра.

Само ден по-късно версията се променя напълно. Военна полиция уведомява семейството, че Денислав не е починал от естествена смърт, а от огнестрелна рана.

„Как така на единия ден ми казват, че е починал от естествена смърт, а на другия ден ми казват, че има огнестрелна рана в гърдите, което е пълно несъответствие. Много ми е любопитно как не са видели още в самото начало огнестрелната рана при положение, че проектилът е влязъл през гърдите и е излязъл през гръбначния стълб”, недоумява братът на войника и добавя, че се съмнява дали тялото не е местено.

Според постановлението на Военно-окръжната прокуратура в София Денислав е починал от дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност вследствие на кръвозагуба в резултат на огнестрелно нараняване. Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. В официален отговор до Нова тв разследващите пишат, че към момента на образуването на делото военен разследващ полицай е преценил, че най-вероятната версия е умишлено убийство. Не се изключва и самоубийство. Като трета, малко вероятна хипотеза, допускат съпричастност и на трето, външно за военното поделение, лице.

Близките нямат обяснение и защо линейката е извикана часове по-късно. „В постановлението пише, че е починал в 4:00 сутринта, пък е извикана линейка в 7:00 сутринта. Три часа какво са правили в това поделение? Оставили са го да умре като куче там, във военно поделение, от военни”, възмущава се Ивайло. Майката Стоименка вярва, че ако линейката е била извикана навреме, е можело да се направи нещо, за да бъде спасен синът ѝ.

В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи. По думите на близките му никой от тях не е чул изстрела, въпреки че тялото е намерено на 70 метра от караулното помещение. Ивайло определя като „скандално” да няма камери във военно поделение, в което се произвеждат оръжия.

Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението. „Звучеше притеснен и ми каза: „Тук нещо става, вкарали са пиене и някакви жени щели да дойдат”, спомня си приятелят му Юли и добавя, че ставало въпрос за бира и ракия по време на въоръжена охрана, което според него е системна практика. Майката на Денислав е категорична, че синът ѝ не е употребявал алкохол.

По непотвърдена информация кръвните проби на Денислав за алкохол са отрицателни, а близките му подозират, че е бил убит след конфликт. Според брат му фактът, че оръжието е намерено на предпазител, напълно изключва версията за самоубийство. Ивайло допълва, че е дочул за открито чуждо ДНК по пистолета, имало е разхвърляни вещи около тялото, а колегите на Денислав са се провалили на детектора на лъжата.

„Как може дотам да се стигне да има стрелба. Дори и нещо да са спорили, да разрешат спора, не е непременно да се употребява оръжие”, смята Стоименка Борисова и се надява разследването да стигне докрай.

От Военно-окръжната прокуратура уточняват, че наказателното производство все още е в досъдебна фаза. Извършени са 9 огледа, проведени са над 50 разпита на свидетели, назначени са 13 експертизи. Засега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.

„Вече минаха 6 месеца, няма никаква информация. Кой е убиецът, кой го е убил, искам да разбера. Не мога да си представя що за армия е това въобще, да се случват такива неща по време на наряд”, категоричен е Ивайло Борисов.

Относно случая, от Министерството на отбраната изпратиха следната официална позиция:

„Командването за логистична поддръжка извърши цялостна проверка на място, която констатира допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. Министерството на отбраната няма разследващи функции, а дали слабости са довели до инцидента, преценяват разследващите органи.

Сигнали за внасяне или употреба на алкохол на територията на формированието преди инцидента не са постъпвали. Внасянето и употребата на алкохол и наркотични вещества на територията на всички военни формирования е строго забранено съгласно Устава за войсковата служба и Етичния кодекс на военнослужещите. Проверките за внасяне на забранени вещества се извършват ежедневно на контролно-пропускателните пунктове.

По отношение на нарушения на дисциплината в периода от 2021 г. до момента са регистрирани две нарушения на дисциплината (през 2024 г.) за управление на лични превозни средства след употреба на алкохол в извънработно време. Спрямо извършителите са предприети незабавни мерки и същите са наказани с „уволнение“.

Министерството на отбраната остава безкомпромисно към всякакви прояви на занижена дисциплина и неизпълнение на служебните задължения”.