Коли "плават" в питейна вода в ж.к. Лагера СНИМКИ

Сериозен теч на питейна вода на столичната ул. "Добротица Деспот" (в района между бл. 35 и бл. 39), ж.к. Лагера, наводни паркинг и създаде проблеми за живеещите наблизо, става ясно от серия публикации и коментари във Facebook.

По думите на хора от квартала водата се е появила още вчера и бързо е заляла паркинга, като част от автомобилите са останали във вода. "Струва ми се че е между 35 и 39 блок. И дали има шанс скоро да спре - паркинга пред 38 блок е наводнен и почти половината коли са във вода до глезените - включително и моята", пише снощи, 30 януари, потребителка в социалната мрежа.

В друг пост ситуацията е описана като "сериозен теч на питейна вода" в близост до бл. 39, а паркингът в съседство - като "залят".

"В няколко автомобили вече има вода", се казва още в публикацията.

Според подалия сигнала е подадено уведомление към ВиК, като се очаква реакция: "Подаден е сигнал към ВиК. Евентуално във вторник можело да реагират…"

Междувременно, по информация от коментари под публикациите, през деня е започнало преместване на коли от най-засегнатата зона.

"Течът е от вчера вечерта. Преди малко преместваха колите с паяк, които са паркирали до мястото на теча. Казаха, че ще идва багер да копае. Колите са преместени наоколо", пише друг потребител.

Към момента се разполага с информация, предоставена само от граждани в социалните мрежи.