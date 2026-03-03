Славия се върна на победния път след класика над Берое в Стара Загора

Славия победи Берое с 3:0 като гост в мач от 24-тия кръг на шампионата в Първа лига. Иван Минчев откри резултата в 7-та минута след изпълнение на пряк свободен удар. Янис Гермуш също прати топката в мрежата на старозагорци в 15-та минута, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР, а резултатът все пак бе удвоен в 39-та минута след гол на Илиян Стефанов. Кристиян Балов направи 3:0 в полза на Славия в 53-та минута и оформи крайния резултат.

Така Берое продължава да няма победа вече в 15 поредни мача от първенството, а от Славия прекъсна своята серия от четири поредни загуби в шампионата.

Двата отбора започнаха равностойно, а Берое стигна до точен удар още във 2-та минута на срещата, когато Хуан Пинеда предостави за Кайо Лопес, който стреля от границата на пеналта, но не затрудни Леви Нтумба.

Славия получи право да изпълни пряк свободен удар в 7-та минута, а зад топката застана капитанът на „белите“ Иван Минчев, който прати топката директно в мрежата и откри резултата с отлично изпълнение - 0:1.

Осем минути по-късно Георги Шопов стреля от дистанция, а топката срещна сглобката на пазената от Жаума Валенс врата и попадна в Янис Гермуш, който реализира. След намеса на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада на нападателя. В следващите минути и двата тима пробваха удари от далечно разстояние, но играчите не намериха очертанията на вратата.

Резултатът бе удвоен в 39-та минута, когато след късо изпълнение на ъглов удар Кристиян Балов отправи удар от малък ъгъл, а топката рикошира в тялото на Илиян Стефанов и влезе в мрежата на домакините - 0:2.

Две минути след това Хуан Пабло Саломони отправи удар с глава, но топката мина на сантиметри от гредата.

Берое атакува своя съперник още от първите минути на втората част. Франциско Варела отправи точен удар от дистанция в 51-та минута. Нтумба бе затруднен и изби, но нямаше играч на домакините, който да направи добавка и топката бе изчистена.

Славия реализира трети гол в 53-та минута след самостоятелен пробив на Кристиян Балов. Халфът навлезе в пеналта, финтира Хуан Саломони и реализира, останал сам срещу вратаря на домакините - 0:3

Берое остана с човек по-малко в 60-та минута, след като в рамките на четири минути Давид Валверде получи два жълти картона, вторият от които за симулация в наказателното поле на съперника.

Девет минути по-късно Кристиян Балов направи нов пробив през центъра на терена и се озова сам срещу Жауме Валенс, но вратарят спаси удара.

В 77-та минута удар на Факундо Константини се отби в напречната греда, а топката попадна в Емир Кухиня, който също нацели гредата с удар от въздуха.

В добавеното време на срещата Янис Гермуш бе изведен на чиста позиция и стреля, но вратарят на Берое отрази удара му. Последва добавка от нападателя, но топката срещна гредата.

По този начин Берое остана на предпоследното 15-то място в класирането с актив от 19 точки, а Славия се изкачи на 7-ма позиция с 31 пункта.

В следващия кръг на шампионата Берое е гост на Добруджа в Добрич, като срещата е насрочена за 8 март от 12:45 часа. На 6 март от 18:00 часа Славия приема Спартак (Варна) в откриващия мач за 25 кръг на Първа лига.