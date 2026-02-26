4 зодии ще усетят мигновена карма с навлизането на Сатурн в Овен

Четири зодии може да започнат да изпитват почти мигновена карма сега, след като Сатурн навлезе в Овен на 13 февруари 2026 г. За щастие кармата невинаги е нещо негативно.

Карма е древноиндийско понятие, което се отнася до действие, работа или постъпка и неговия ефект или последствия. Принципът на кармата е следният – намерението и действията на индивидите влияят на тяхното бъдеще. Доброто намерение и добрите дела допринасят за добра карма, докато лошото намерение и лошите дела допринасят за лоша карма.

Сатурн е планетата, свързана с кармата. Транзитите на Сатурн ни учат да поемаме отговорност за себе си и тъй като Овенът е бързо движещ се, импулсивен огнен знак, последствията от действията ни стават очевидни много по-бързо.

На пръв поглед може да звучи ужасяващо да чуете, че може да изпитвате карма. Но въпреки че транзитите на Сатурн могат да накарат живота да се усеща като по-тежък, те също ни дават възможност да придобием вътрешна сила, да станем по-отговорни за това, което правим и казваме, и да премахнем разхищенията или ексцесиите в живота си.

А ето и кои 4 зодии ще започват да усещат кармата си с навлизането на Сатурн в Овен:

Овен

С навлизането на Сатурн във вашия знак, Овен, ще изпитате почти мигновена карма. Ако има едно нещо, което ще бъде най-засегнато, със Сатурн в първия ви дом на аз-а, това е чувството ви за идентичност. Освен това, във вашия знак нямате само Сатурн, планетата на кармата, а към него се присъединява планетата Нептун, която е духовност и дълбоко размишление.

Ето защо мигновената карма се намесва. Тъй като хората в момента реагират на вашето настоящо аз, те може да не реагират твърде положително на тази драстична промяна. Ако обаче сте готови да свършите работата, бъдете готови да бъдете силно възнаградени. Ако използвате правилно този транзит, ще изградите империя. Този двугодишен период ще ви осигури сили за останалата част от живота ви.

