Радан Кънев: Възходът на популистите в Европа е притеснителен

Възходът на популистите в Европа е тревожен, каза днес евродепутатът Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) при представянето на доклада "Популизмът и бъдещето на трансатлантическите отношения" в Европейския парламент в Брюксел. Кънев бе домакин на събитието заедно с председателя на групата "Обнови Европа" в ЕП Валери Айе, а автори на доклада са учени от регистрираната в Белгия неправителствена организация "Европейски център за изучаване на популизма".

Всеки президент на САЩ е бил поне малко популист спрямо Европа, обобщи Кънев. Той добави, че външнополитическите стъпки на САЩ винаги са били възприемани трудно от европейците. Кънев посочи, че досега Вашингтон не е подкрепял спорни европейски лидери, за разлика от водената политика спрямо страните от Южна Америка. Според него онези европейски лидери, които подкрепят президента Доналд Тръмп, преследват основно собствени интереси и се стремят да постигнат свои цели и прикриване на корупцията.

Валери Айе коментира, че в САЩ напоследък се наблюдават посегателства срещу демокрацията и това има отражение и в Европа. По нейните думи ЕС е възприел първото избиране на Тръмп за президент като случайност, но преизбирането му показва, че популизмът в САЩ е устойчив и не е временен. Тя настоя, че промяната в политиката на Вашингтон не е насочена срещу европейците, а срещу либерализма.

Според Айе спорът около бъдещето на Гренландия е показал, че когато ЕС прояви твърдост, следват отстъпки, а когато се опитва да се договори, натискът се увеличава. Можем да предотвратим популистко управление на Европа, то би било несъвместимо с европейския суверенитет, каза Айе. Тя коментира, че популистите не са патриоти, а "троянския кон" на движението на Тръмп. Тръмпизмът може да се прояви в Европа, ако го легитимираме, обобщи Айе.

Мариан Ридерволд, един от редакторите на представения доклад, отбеляза, че трансатлантическите отношения не са в криза за първи път. Тя добави, че в доклада се отчита възможността раздалечаването между ЕС и САЩ да бъде трайно.

В заключенията по документа е записано, че трансатлантическите отношения са на кръстопът и се наблюдава тяхното стратегическо отслабване. Защитата на демокрацията не може да се основава на носталгия, а трябва да се превърне в съзнателно сътрудничество от споделен интерес за сигурност, посочват авторите, цитирани от БТА.