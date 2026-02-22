Дете на 16 г. почина по време на плувен турнир в Бургас

Момче на 16 години почина по време на международен турнир по плуване в Бургас, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК".

На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна. То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия.

Въпреки усилията на спешните екипи, животът му не е бил спасен.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.