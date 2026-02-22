IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дете на 16 г. почина по време на плувен турнир в Бургас

Инцидентът е станал днес около 9 часа

22.02.2026 | 10:46 ч. Обновена: 22.02.2026 | 11:50 ч. 36
Момче на 16 години почина по време на международен турнир по плуване в Бургас, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК".

На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна. То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия. 

Въпреки усилията на спешните екипи,  животът му не е бил спасен.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.

