Радан Кънев: Преминаване към евро няма да доведе до резки промени в ежедневието

Евродепутатът Радан Кънев е на мнение, че преминаването към евро в България няма да доведе до резки промени в ежедневието на хората. По думите му ефектът за повечето българи ще бъде минимален, защото страната ни от години живее с валута, фиксирана към еврото при същия курс.

“Човек, роден след 2000 г., е живял целия си съзнателен живот с лев, вързан към еврото. Няма причина след промяната да има рязък шок“, обясни пред bTV Кънев.

Евродепутатът обърна внимание, че основните рискове са за хората с ниски доходи и именно към тях трябва да бъде насочена държавната политика. Според него еврото само по себе си не е нито гаранция, нито заплаха.

“Еврото може да е възможност или риск – всичко зависи от доброто или лошото управление. Същото важи и за лева“, каза Кънев и посочи, че е много по-трудно да бъдат убедени българските граждани в ползите от членството в еврозоната, отколкото европейските му колеги. Причината според него е комбинация от силна дезинформация и лошо управление, което засилва страховете на хората.

“Страховете са реални и трябва да бъдат адресирани спокойно, а не с обиди и заклинания“, допълни евродепутатът.

Като най-абсурдно твърдение Кънев открои мита, че с въвеждането на еврото ще бъдат отнети спестяванията на хората. “Това е брутална лъжа, но плаши народ, който по природа е спестовен и помни хиперинфлацията от 90-те години“, каза евродепутатът.

“Със спестяванията няма да стане нищо лошо – те ще бъдат превалутирани при същия фиксиран курс. Инфлацията и дългът зависят от управлението в България, не от Европейската централна банка”, категоричен е Кънев.

Относно опасенията за грешки при връщането на ресто Кънев призна, че ще има период, в който ще се изисква повече внимание – подобно на времето, когато бяха премахнати трите нули от лева. “Тогава никой не забогатя и никой не обедня“, припомни той.

На въпрос какво ще си купи първо с евро в България, Радан Кънев отговори с усмивка: “Кисело мляко от кварталния магазин и може би кучешка храна.“