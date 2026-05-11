BGONAIR Live Новини Днес | 28

От днес: Временно няма да работят метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Започва планирен 40-дневен ремонт

11.05.2026 | 07:03 ч. 4
Линия 3 на метрото с променено движение от 11 май до 20 юни, съобщиха от столичния „Метрополитен“. 

В периода от 11 май до 20 юни 2026г. движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. Временно няма да работят станциите „Театрална” и „Хаджи Димитър”.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. 

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност. І БГНЕС

