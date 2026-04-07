Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток

Войната в Близкия изток променя икономиката у нас в различни сфери. Отменени резервации в туризма и затруднения на транспортните фирми заради скъпите горива. Само в Банско над 3500 са отменените великденски резервации, предава БНТ.

Банско разчита основно на чуждестранни туристи през пролетния сезон. Заради напрежението в Близкия изток обаче голяма част от израелските туристи отменят планираните си почивки у нас. Румен Въчин, управител на хотелски комплекс в Банско: „Една част реално не са запазени, а повечето са анулирани, които искат възвръщане на стойността. Ние им даваме възможност на клиентите да си използват резервациите в бъдеще и сега очакваме да видим следващо развитие“.

По данни на Съюза на туристическия бизнес в Банско - загубите за бранша са огромни. Заради липсата на туристи близо 70% от хотелите в курорта вече са затворени, въпреки добрите условия за ски в планината. Засегнати са също така магазини и заведения.

Националният борд по туризъм организира конференция, на която бяха очертани мерки за подкрепа на сектора. Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза на туристическия бизнес в Банско: „По данни на туристическите агенции имаме към 3500 отказани резервации през агенции, не говорим за единичните. Което е изключително голям брой туристи“.

Румен Въчин, управител на хотелски комплекс в Банско: „Просто очакваният ръст, който искахме като цяло за сезона, не се случи“.

Опасенията са, че ако конфликтът се задълбочи, негативният ефект ще се усети и през следващия зимен сезон. Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза на туристическия бизнес в Банско: „Това да дойдат тези израелски туристи тука - не сме го направили вчера, ние работим отдавна, за да постигнем този резултат, така че, за да привлечем други пазари - ще ни отнеме време“.

Въпреки това, част от хотелиерите остават оптимисти – тези, които разчитат основно на туристи от България и съседните балкански държави. Димитър Колев, управител на хотелски комплекс в Банско: „Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония. Хора, които традиционно празнуват Великден идват при нас, но основно 90% от резервациите са от български гости. Така че всички предпоставки за една хубава ваканция в Банско са на лице“.