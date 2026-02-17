Пуснаха водата в Шумен

Започна поетапно пълнене на водопреносната мрежа на Шумен, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен“ ООД.

Приключиха дейностите по монтажа на електромотора на втората помпа в помпена станция „1300“. Съоръжението е въведено в нормален режим на работа и е включено в процеса на водоподаване към Шумен, добавиха от дружеството.

Във връзка с извършвания ремонт е възможно кратковременно повишаване на мътността на водата. Ще бъдат взети проби за тестване в Лабораторията за изследване на води. В случай на установени отклонения от стандартите, потребителите ще бъдат своевременно уведомени.

Заради авария в помпена станция „1300“ на 15 февруари т.г. беше преустановено водоподаването към Шумен. По-рано днес управителят на ВиК – Шумен Иван Пушкаров каза, че ремонтните дейности напредват и се работи по монтажа на електрическите мотори в помпената станция. Кметът на Шумен Христо Христов коментира днес, че темата за осигуряване на средства за ремонт на помпената станция е актуална.