Разчистват снега и правят обработки срещу заледяване в София

Започнаха снегопочистването и обработките срещу заледяване в София, съобщиха от Столичната община в информация за обстановката към 6:00 ч. тази сутрин.

На територията на Столичната община метеорологичната обстановка е при температура около 0°С, облачно време и слаб снеговалеж.

С падането на първия сняг незабавно започнаха обработки срещу заледяване и снегопочистване. През нощта са работили 41 снегопочистващи машини, както и пет машини по общинската пътна мрежа.

Извършени са обработки със смеси против заледяване в районите „Средец“, „Изгрев“, „Младост“, „Витоша“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, както и по трасе „Тракия“ – бул. „Брюксел“ и бул. „Цариградско шосе“, и по Южната дъга на Софийския околовръстен път.

В районите „Витоша“, „Кремиковци“ и „Панчарево“ е извършено както разпръскване на смеси против заледяване, така и избутване на снежна маса. Обработени са опасни и стръмни участъци с цел осигуряване на безопасно движение.

На територията на Природен парк „Витоша“ е извършено избутване на сняг и опесъчаване по двата основни планински пътя – кв. „Бояна“ – „Златни мостове“, и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“, с пет машини.

Към момента на терен работят 23 снегопочистващи машини, както и 6 машини в Природен парк „Витоша“, които продължават обработки при необходимост.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са били на терен и са реагирали на един сигнал за паднало дърво. Ситуацията е овладяна и няма усложнения.

Екипите на Столичната община продължават да следят обстановката и ще реагират своевременно при необходимост.

От Общината призовават водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост и повишено внимание.