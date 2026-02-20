Черно море и Ботев Враца завършиха 0:0 в първия мач от 22-ия кръг на Първа лига.

Попадение на домакините бе отменено през първата част на двубоя след проверка с ВАР. След тази среща домакините имат в актива с 36 точки, а врачани са с 27. След изиграването на по три мача от възобновяването на първенството и двата отбора все още нямат победа, като „моряците“ са три равенства, а Ботев с две равенства и едно поражение.

Първата по-сериозна възможност в мача бе за гостите в 13-ата минута, когато Мартин Смоленски стреля по диагонал отдясно, но вратарят Пламен Илиев улови топката. В 14-ата минута домакините можеха да открият резултата, но ударът на Асен Чандъров от около 15 метра беше неточен. В следващата атака Асен Дончев бе изведен в добра позиция отдясно в наказателното поле на Ботев и стреля, но вратарят Марин Орлинов успя да спаси. В 22-рата минута Георги Лазаров центрира отдясно, а Даниел Мартин стреля от воле, но топката премина на сантиметри встрани от вратата.

Най-запомнящият се момент в мача дойде в 24-ата минута, когато Селсо Сидни бе изведен в добра позиция, преодоля защитник на гостите и вкара гол, който обаче след проверка с ВАР бе отменен три минути по-късно заради нарушение на Асен Чандъров.

В 38-ата минута Хосе Гайегос стреля по земя от дистанция, но вратарят Пламен Илиев улови топката. В края на първата част вратарят Пламен Илиев предотврати сигурен гол, след като спаси опасен удар на Хосе Гайегос от границата на наказателното поле.

През второто полувреме положенията за гол бяха още по-малко. В 64-ата минута Васил Панайотов стреля от около 20-тина метра, но вратарят Марин Орлинов успя да улови топката. В 70-ата минута Мартин Смоленски стреля опасно по диагонал отдясно, вратарят Пламен Илиев отрази удара, но първо изтърва топката, а след това успя да я улови. В 89-ата минута Хорхе Падиля опита изстрел от дистанция, но твърде неточен и топката премина над вратата на гостите.

