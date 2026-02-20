IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Приянка Чопра с признание за критиките за брака им с Ник Джонас

Вдигнаха сватба през 2018 г.

20.02.2026 | 20:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Приянка Чопра била много наранена от критиките за брака ѝ. 43-годишната индийска актриса се омъжи за 33-годишния Ник Джонас през декември 2018 г. Според нея, вглеждането в брака ѝ и критиките за него през последните години са били нечестни.

"Не знам кое в нас ядоса хората. Мисля, че има интеркултурната природа на това - различни държави, различни религии, възрастова разлика. Беше много болезнено. И ние и двамата, вместо да гледаме навън, просто някак гледахме се един друг, и казвахме: "Няма значение".", пред "Variety".

Приянка обича брачния живот с Ник. Но в началото таяла малко съмнения, защото бързо сключили брак.

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net

