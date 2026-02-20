Над 900 000 работещи ще вземат ваучери за храна у нас през 2026 г.

Пазарът на ваучери за храна в България расте бързо и вече обхваща над 835 хиляди работещи, като очакванията са броят им да надхвърли 900 хиляди през 2026 година. Дигитализацията улесни работодателите и увеличи интереса към социалната придобивка, но държавната квота остава непроменена и вече ограничава достъпа на фирмите. Анализ на екипа на Красен Станчев показва, че квотата изостава спрямо БВП и трябва да бъде увеличена, за да се запази покупателната способност на служителите. Това каза Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Пазарът на ваучери за храна в България продължава да се разширява, като през 2025 година над 835 хиляди работещи получават тази социална придобивка. Таня Обущарова отбелязва, че интересът от страна на работодателите расте, но квотата, определена от държавния бюджет, остава непроменена.

„Ако квотата не бъде увеличена, част от работодателите няма да могат да предоставят ваучери до края на годината“, подчерта тя.

Според прогнозите

броят на служителите, които разчитат на ваучери, може да надхвърли 900 хиляди още тази година.

Проучването на екипа на Красен Станчев разкрива, че стойността на квотата намалява като дял от БВП. Обущарова обяснява, че „съотношението е спаднало от около 1 процент в началото на системата до 0,64 процента днес“.

Това поставя под въпрос устойчивостта на модела, при положение че България е единствената държава в ЕС с подобна квота. В по-развитите пазари като Франция и Италия придобивката е много по-широко разпространена и достига до две трети от работещите.

През 2024 година секторът премина през ключова промяна с дигитализацията на ваучерите за храна.

Това значително улесни работодателите и намали административната тежест.

„Дигиталните плащания са по-удобни и по-прозрачни и позволяват по-лесна проследимост“, отбелязва Обущарова.

Въпреки това ваучерите за специфични условия на труд, издавани по друга наредба, все още са на хартия, тъй като две министерства не са одобрили преминаването им към електронен формат.

Максималната необлагаема стойност на ваучерите е 102 евро и 26 цента и не е променяна от 2022 година. Според анализа на Станчев тя трябва да се увеличи до 150 евро през 2026 година и до 200 евро през 2027 година, за да се запази покупателната способност на служителите.

Обущарова подчертава, че „инфлацията при основните хранителни продукти е над 50 процента от 2022 година насам“, което прави актуализацията неизбежна. Работодателите също са готови да предоставят по-висока стойност, но са ограничени от нормативната рамка.

Социалната придобивка носи ползи не само за служителите, но и за държавата

По думите на Обущарова „ваучерите водят до изсветляване на доходите и потреблението“, като около една трета от продажбите на храни и напитки преминават през официални канали.

Това увеличава приходите от ДДС и подпомага бизнеса. Дигитализацията допълнително намалява риска от злоупотреби и прави системата по-сигурна.

В други европейски държави съществуват различни видове ваучери, включително за туризъм, детски градини и култура. Обущарова смята, че подобни инструменти могат да бъдат въведени и у нас.

„Ако държавата иска да стимулира определен сектор, трябва да създаде таргетиран ваучер, а не да разширява съществуващия“, уточнява тя.

Това би позволило по-ефективна подкрепа за конкретни отрасли.

