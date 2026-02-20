Летището в София ще обслужва само военни полети за няколко часа на 23 и 24 февруари

Летището в София няма да обслужва граждански полети в малките часове на 23 и 24 февруари. Причината е, че тогава ще бъдат извършвани само военни, съобщава FlightRadar24.

"Международното летище София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военни полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24-ти от 01:05 до 03:35 часа", гласи съобщението, публикувано в социалната мрежа "Екс".

В тези интервали ще бъдат допускани единствено военни полети.

Attention night🦉s. Bulgaria's Sofia International Airport will be closed for all flights except military flights on February 23rd from 0115 to 0250, and again on the 24th from 0105 to 0335. pic.twitter.com/h3yYAYFlfM — Flightradar24 (@flightradar24) February 20, 2026

Днес на летището кацна поредния американски военен самолет. Става дума за С-130 Херкулес, който е излетял по-рано от базата на НАТО в Рамщайн.

С-130 Херкулес изпълнява предимно тактическата част от мисията за въздушен транспорт. Самолетът е способен да действа от неравни земни ивици, където няма писти. Той е основният транспорт за въздушен десант на войски и техника във враждебни райони.

C-130 се използва във ВВС на САЩ, служейки във Въздушното мобилно командване, Командването за специални операции на ВВС, Въздушното бойно командване, ВВС на САЩ в Европа, Тихоокеанските ВВС, Националната гвардия на ВВС и Резервното командване на ВВС, изпълнявайки широк спектър от оперативни мисии както в мирни, така и във военни ситуации.

През последните дни на летище "Васил Левски" кацнаха десетки самолети-цистерни KC-135, които се използват за презареждане на гориво във въздуха.

Министерството на отбраната, президентът и Посолството на САЩ в България до момента твърдят, че тяхното присъствие тук няма нищо общо с вероятен удар по Иран, а с обучение по операция на НАТО - "Източен страж", която стартира след като руски дронове почнаха да навлизат във въздушното пространство.

Личният състав, който се намира у нас, е ангажиран с обслужването на въздухоплавателните средства.

Самолети С-130 Херкулес се появиха и в Саудитска Арабия, което накара режимът в Иран да я обави за легитимна цел за удари.

"Всяка държава, която улеснява атака срещу нас или предоставя бази за нея, ще бъде считана за легитимна цел", заяви иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде.