Гюров ще се срещне с ръководството на ЦИК

Срещата е насрочена за утре от 14 часа

19.02.2026 | 16:07 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Очаква се служебният министър-председател Андрей Гюров да се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Тема на разговора ще бъде подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. Правителствената информационна служба добавя, че срещата ще се проведе този петък, 20 февруари от 14 часа в сградата на ЦИК.

По-рано днес служебният кабинет на Андрей Гюров положи клетва пред депутатите и президента в Народното събрание. След клетвата на членовете на служебния кабинет “Гюров“ стартира и официалната церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Андрей Гюров служебен премиер ЦИК избори Избори 2026
