BGONAIR Live Новини Днес | 31

Украйна помоли Европа да посредничи за "летищно примирие" с Русия

Главни летища на Русия стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел

12.05.2026 | 09:04 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Украйна помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието "Политико", дадено в кулоарите на срещата на външните министри на страните от ЕС в Брюксел.

“Може би се нуждаем от нова роля на Европа в усилията за мир. Вероятно ще се опитаме да обсъдим или направо да постигнем т.нар. "летищно примирие", заяви Сибига.

Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ.

“Може и да дискутираме това с нашите европейски съюзници посредством една платформа", каза Сибига, добавяйки, че президентът на Украйна Володомир Зеленски вече е повдигнал темата в разговори с няколко европейски лидери.

В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украйна моли Европа да замени САЩ в преговорния процес с Русия.
(БТА)

