Тодор Джиков, ПБ: Създава се сайт за проследяване на цените на едро и в магазина

Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70–80%, заяви Тодор Джиков, депутат от "Прогресивна България" по БНТ.

Вчера парламентарната група на "Прогресивна България" представи два законопроекта, касаещи промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят изчистване на всички нелоялни търговски практики.

"Спекула. Ние виждаме при конкретни продукти в малката потребителска кошница надценка от 70–80%. Ние не въвеждаме цена, не въвеждаме таван, но питаме защо е необходимо. Нека да докажат."

Джиков подчертава нуждата от комплекс от мерки за проследимост и контрол на търговията с храни.

"Комплекс от мерки, които констатирахме, че липсват, за да можем на първо място да изсветлим търговията на храни по цялата верига – от първото появяване на продукта до поставянето му на маса при крайния потребител", заяви Джиков.

През промени в Закона за защита на конкуренцията създаваме един електронен регистър за проследимост на храните. Всеки един търговец на едро ще е длъжен да обявява конкретния продукт, неговата цена, от кого я е купил и кого е предал. Ние не откриваме топлата вода, а използваме доста от пратките на водещи европейски държави. Не бива концентрацията на пазарна сила при големите търговски вериги да се превръща от предимство, поясни Джиков.

"Справедлива цена" е термин, който въведохме в Закона за защита на потребителите. Там ще бъде създаден сайт, който да събира цялата информация по веригата. Всеки един потребител може да види в реално време каква е цената, както и да види каква е цената в магазина. Когато има несъответствие ще може да се подава сигнал в КЗК, обясни Джиков.

По думите му, когато се констатира висока надценка, веригата ще трябва да обясни на каква база е тя.

Джиков заявява, че целта е защита на потребителя при запазване на свободния пазар и конкуренцията.

"Ние не пречим по никакъв начин на принципа на свободната конкуренция и пазар. Ние се мъчим да защитим потребителя и в същото време да не се върне буферът към производителите. Не се водим от принципа да въведем планова държавна икономика, искаме да въведем една разумна надценка – една реална и необходима, до 20–30%", каза Джиков.