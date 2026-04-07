Без надзор, в ужасни условия: Родители зарязвали трите си невръстни деца в обор

Полицейски служители на Районното управление в Елена установиха три малолетни деца в стопански двор в село Беброво, оставяни редовно без надзор от родителите си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера, след сигнал на граждани, е извършена полицейска проверка в стопанския двор на село Беброво. Установени са три деца – на една, три и 11 години, които всекидневно били оставяни без надзор от майката и бащата от котелските села Боринци и Сотиря. Децата живеели в лоши битови условия. В имота е установена необезопасена електрическа инсталация и липса на санитарен възел, едно от помещенията било силно задимено от горяща печка на дърва. По-малките деца били оставяни на грижите на 11-годишното, което е от предишна жена на бащата. По случая е образувано досъдебно производство и са уведомени компетентните служби.

“В ход е процедура за отнемането им от безотговорните родители и настаняването им в социален дом или приемно семейство”, споделиха запознати със случая.

Преди дни бяха задържани родителите на две деца, оставени без надзор, едното от които провисна от парапет на осмия етаж в Ямбол.