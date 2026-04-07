Емил Дечев за архива на Пепи Еврото: Има смущаващи данни

Служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри, че има “смущаващи данни” от т.нар. "архив на Пепи Еврото".

Министърът каза още, че се работи в синхрон със сигнала, получен от министерството на правосъдието и Гражданско движение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ), но не може да разкрие допълнителна и чувствителна информация.

Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура, отбеляза още Дечев.

"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи”, коментира министъра.

Ходил ли е на почивка с Теодора Георгиева?

По повод спекулациите, че Дечев е ходил на почивка с Теодора Георгиева през 2020 година, министърът отговори така:

"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори.

Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси”.

Дечев добави, че Георгиева е направила грешка като се е съгласила да “отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото”.

“Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург й е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва”, каза Дечев.

Божанков и отнетата книжка

МВР министърът коментира и пресния случай с отнетата книжка на народния представител Явор Божанков.

"Докладва ми директорът на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Уведоми ме, че е имало случай, при който депутатът Божанков не се е подчинил на знак, даден от Пътна полиция да спре. Продължил е, след което на другия ден сам се е явил в районното управление. Бил е съставен акт за административно нарушение. Била е приложена принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството за управление на МПС”, каза служебният министър.

Обиколил съм почти всички Областни дирекции на МВР в страната. Не спирам да повтарям, че няма наши, няма фаворити, няма наше МВР. Искам да се действа еднакво спрямо представителите на различните партии и коалиции. Трябва да сме безкомпромисни към всеки нарушител на закона. Това, което се случва сега, е едно доказателство, че нямаме двойни стандарти”, обясни Дечев.

Купуването на гласове

Вътрешният министър каза, че над половин милион евро вече са иззети. За тях е имало данни, че са били предназначени за купуване на гласове.

"Има изземване на пари, когато лицето не може да докаже техния произход. Но методите, по които действат тези хора, са разнообразни. Има опрощаване на версии в магазини за хранителни стоки, във фризьорски салони, има раздаване на социални помощи от неправителствени организации от партийни активисти, които ги представят за дадени от определена политическа партия, за която призовават да се гласува на предстоящите избори. И най-отвратителното нещо – предлагат се пари на ученици от 11 и 12 клас, които имат избирателни права”, каза в заключение Дечев.