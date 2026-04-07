Опасения от ответни атаки: Затвориха мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн

Мостът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен днес сутринта поради опасения за ирански ответни атаки, предаде Асошиейтед прес.

"Движението на превозни средства по моста "Крал Фахд" беше преустановено като превантивна мярка заради иранските атаки, насочени срещу Източната провинция на Саудитска Арабия", написа в социалната мрежа Екс ведомството, управляващо моста.

Днес сутринта Иран изстреля седем балистични ракети срещу Саудитска Арабия. Отломки от прехванатите ракети са паднали близо до енергийни съоръжения.

Говорителят на министерството на отбраната на Саудитска Арабия генерал-майор Турки Ал Малки посочи, че щетите от нанесените удари все още се установяват.

Нефтохимичен комплекс в източната част на Саудитска Арабия беше ударен през нощта при иранска атака, заяви източник на Франс прес на мястото на удара няколко часа, след като енергийни съоръжения бяха ударени в Иран.

"Атаката е предизвикала пожар в заводите на нефтохимическата компания "Сауди Бейсик Индъстрис Корпорейшън" (САБИК) в град Джубайл. Взривовете бяха много силни", посочи източникът.

В Джубайл се намира една от най-големите промишлени зони в света, където се произвеждат стомана, горива, нефтохимични продукти, смазочни масла и химически торове.

Поредните ответни атаки на Техеран бяха извършени, след като официални представители на Ислямската република призоваха младежта на страната да образува "живи вериги" около електроцентрали за тяхната защита на фона на изтичащия срок на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп за деблокирането на Ормузкия проток.

Мостът, дълъг 25 километра, е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп връчи на Иран ултиматум, с който настоява страната да деблокира Ормузкия проток и заплаши, че ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове, ако протокът не бъде отворен отново до вторник 20:00 ч. северноамериканско източно време (сряда 03:00 ч. българско време).

Израелската армия издаде предупреждение към хората в Иран днес да не се качват на влакове

Израелската армия днес предупреди хората в Иран да не се качват на влакове и да не ходят в близост до железопътни линии, предаде Ройтерс.

„В името на вашата сигурност, любезно ви молим от този момент до 21:00 ч. иранско време да се въздържате от използване и пътуване с влак в Иран“, написаха военните в своя акаунт на персийски език в социалната мрежа Екс.

„Пътуването ви с влакове и присъствието ви близо до железопътни релси застрашава живота ви”, се добавя в съобщението.