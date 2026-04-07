Високоскоростен влак се сблъска с камион, машинистът загина

27 души са ранени при инцидента

07.04.2026 | 11:43 ч. Обновена: 07.04.2026 | 11:43 ч.
Снимка: VilledieuFabien/x

Машинист на високоскоростен влак загина при сблъсък с тежкотоварен камион между Бетюн и Ланс в Северна Франция. При инцидента са пострадали още 27 души, съобщи АФП.

Произшествието е станало около 07:00 ч. местно време на железопътен прелез, уточняват от компанията SNCF.

Министърът на транспорта Филип Табаро обяви в социалната мрежа X, че пътува към мястото заедно с главния изпълнителен директор на SNCF Жан Кастекс.

Към момента нито железопътната компания, нито префектурата могат да уточнят обстоятелствата около катастрофата.

От Ес Ен Се Еф допълниха, че железопътният трафик между Бетюн и Ланс ще бъде прекъснат поне до вторник вечер.

 

 

Тагове:

Франция катастрофа
