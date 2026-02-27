IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, алармира кмет

Районът и пътят към него са сериозно увредени

27.02.2026 | 08:51 ч. Обновена: 27.02.2026 | 08:52 ч. 15
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, написа в официалната си фейсбук страница кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Той е публикувал снимки и видеа, от които се виждат камиони, натоварени с нарязана дървесина, преминаващи по пътя към местността.

Според него заради дейности, свързани с дърводобив, районът и пътят към него са сериозно увредени, с дълбоки коловози и разрушения заради преминаващите камиони.

Той заявява, че не приема национална светиня да бъде третирана като временен дърводобивен терен и настоява за проверка и възстановяване на щетите за сметка на отговорните институции.

Кметът пише също, че не желае писмени обяснения от служители и настоява министърът на земеделието и храните лично да се ангажира със случая. Той алармира, че достъпът до Петрова нива се унищожава пред очите на всички и очаква бързи действия. 

В публикацията си Янчев подчертава, че Петрова нива е сред най-свещените места в България и мястото, където е обявено Преображенското въстание - символ на държавност и саможертва, посочва БТА.

