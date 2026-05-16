IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Рецептата Dnes: Пролетна баница

Много вкусна

16.05.2026 | 11:28 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Тази баница е истинско бижу на трапезата – тя не се реди на слоеве, а се навива на руло под формата на спирала, което я прави не само вкусна, но и много красива за сервиране.

Съставки:

  • 400 г точени кори за баница
  • 300 г прясно сирене
  • 2 яйца + 1 жълтък за намазване
  • 1 голяма шепа пресен спанак
  • 1/2 връзка пресен киселец
  • 4-5 стръка пресен зелен лук
  • малко пресен копър
  • 50 мл разтопено масло или зехтин
  • 100 г кисело мляко

Приготвяне:

  • Измийте добре всички зелени листа и ги нарежете на едро.
  • Задушете ги за минута-две в тиган без мазнина, докато омекнат, и ги оставете леко да се охладят.
  • В купа смесете натрошеното сирене, киселото мляко, двете яйца и нарязания копър.
  • Добавете задушените и леко изцедени зелени зеленчуци и разбъркайте до получаване на ароматна смес.
  • Вземете две кори наведнъж, поръсете ги леко с разтопено масло и нанесете от плънката по дължина.
  • Навийте на стегнато руло.
  • Повторете процедурата с всички останали кори и плънка.
  • В намаслена кръгла тава започнете да редите рулата от центъра навън, като ги увивате като охлюв.
  • Плътното нареждане ще направи спиралата много красива.
  • Намажете обилно с разбития жълтък и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до златисто, около 35-40 минути.
  • Преди сервиране поръсете с няколко капки прясно мляко и покрийте с кърпа за 10 минути, за да омекне допълнително.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепти за баница спанак рецепти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem