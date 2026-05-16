Рецептата Dnes: Пролетна баница

Тази баница е истинско бижу на трапезата – тя не се реди на слоеве, а се навива на руло под формата на спирала, което я прави не само вкусна, но и много красива за сервиране.

Съставки:

400 г точени кори за баница

300 г прясно сирене

2 яйца + 1 жълтък за намазване

1 голяма шепа пресен спанак

1/2 връзка пресен киселец

4-5 стръка пресен зелен лук

малко пресен копър

50 мл разтопено масло или зехтин

100 г кисело мляко

Приготвяне:

Измийте добре всички зелени листа и ги нарежете на едро.

Задушете ги за минута-две в тиган без мазнина, докато омекнат, и ги оставете леко да се охладят.

В купа смесете натрошеното сирене, киселото мляко, двете яйца и нарязания копър.

Добавете задушените и леко изцедени зелени зеленчуци и разбъркайте до получаване на ароматна смес.

Вземете две кори наведнъж, поръсете ги леко с разтопено масло и нанесете от плънката по дължина.

Навийте на стегнато руло.

Повторете процедурата с всички останали кори и плънка.

В намаслена кръгла тава започнете да редите рулата от центъра навън, като ги увивате като охлюв.

Плътното нареждане ще направи спиралата много красива.

Намажете обилно с разбития жълтък и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до златисто, около 35-40 минути.

Преди сервиране поръсете с няколко капки прясно мляко и покрийте с кърпа за 10 минути, за да омекне допълнително.

