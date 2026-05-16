Рецептата Dnes: Пролетна баница

Тази баница е истинско бижу на трапезата – тя не се реди на слоеве, а се навива на руло под формата на спирала, което я прави не само вкусна, но и много красива за сервиране.
Съставки:
- 400 г точени кори за баница
- 300 г прясно сирене
- 2 яйца + 1 жълтък за намазване
- 1 голяма шепа пресен спанак
- 1/2 връзка пресен киселец
- 4-5 стръка пресен зелен лук
- малко пресен копър
- 50 мл разтопено масло или зехтин
- 100 г кисело мляко
Приготвяне:
- Измийте добре всички зелени листа и ги нарежете на едро.
- Задушете ги за минута-две в тиган без мазнина, докато омекнат, и ги оставете леко да се охладят.
- В купа смесете натрошеното сирене, киселото мляко, двете яйца и нарязания копър.
- Добавете задушените и леко изцедени зелени зеленчуци и разбъркайте до получаване на ароматна смес.
- Вземете две кори наведнъж, поръсете ги леко с разтопено масло и нанесете от плънката по дължина.
- Навийте на стегнато руло.
- Повторете процедурата с всички останали кори и плънка.
- В намаслена кръгла тава започнете да редите рулата от центъра навън, като ги увивате като охлюв.
- Плътното нареждане ще направи спиралата много красива.
- Намажете обилно с разбития жълтък и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до златисто, около 35-40 минути.
- Преди сервиране поръсете с няколко капки прясно мляко и покрийте с кърпа за 10 минути, за да омекне допълнително.
- Преди сервиране поръсете с няколко капки прясно мляко и покрийте с кърпа за 10 минути, за да омекне допълнително.