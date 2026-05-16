Отстранената от европрокуратурата Теодора Георгиева съди България в Страсбург

Била жертва на прокурорски произвол и "инквизиционно производство"

16.05.2026 | 11:02 ч. 22
Отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева е завела дело срещу България в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване не мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита, съобщава „Сега“.

В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води „инквизиционно производство“, без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. временно българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди пет години. 

На 25 септември Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу нея. 

Колегията на Европейската прокуратура установи, че Георгиева е виновна в тежко нарушение. Това е според становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции.

