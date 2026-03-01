IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пет самолета КС-135 кацат на летище София

Единият прелетя над града

01.03.2026 | 10:48 ч. Обновена: 01.03.2026 | 10:49 ч. 87
Пет самолета КС-135 кацат на летище София, единият прелетя над града. Това съобщават от Булфото.

“Самолетите цистерни за зареждане във въздуха - десет KC-135, продължават да са на летище София. Това е, както сме обявили, и по нотата и заявката на САЩ - развръщане на наша територия с цел тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса. Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети.”

Това обяви вчера военният министър Атанас Запрянов по bTV на въпрос дали самолетите ще са част от операцията в Иран. Той добави, че машините са логистични и такива има и в други съседни страни.

