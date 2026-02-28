Иран, не чак толкова, тайно купува ракети от Русия

ПЗРК системите 9K333 Verba са предназначени да свалят хеликоптери и нисколетящи самолети и е малко вероятно да бъдат от голяма полза срещу американските военновъздушни сили.

Съмнително е, че иранският върховен лидер Али Хаменей някога е чувал музиката на канадския фолклорен изпълнител Брус Кокбърн, който в средата на 80-те години на миналия век е написал песента „If I Had a Rocket Launcher“. Мелодията, подходящо описана като „най-жестоката песен за мира, писана някога“, е вдъхновена от конфликти в Латинска Америка. И все пак, както отбелязват музикалните критици, тя лесно може да е за продължаващи войни по света.

С струпването на американските военни сили в Близкия изток, Хаменей със сигурност трябва да мисли какво биха могли да означават някои ракетни установки или други преносими системи за противовъздушна отбрана за неговата нация, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Върховният лидер на Ислямската република обаче не е нужно да крещи „Ако“, тъй като сега се съобщава, че Техеран тайно е подписал договор с Русия за близо 600 милиона долара, според който Иран ще придобие 500 преносими зенитно-ракетни комплекса (ПЗРК) 9K333 Verba, заедно с 2500 ракети 9M336.

Според Financial Times сделката е сключена през декември между руския държавен износител на оръжие „Рособоронекспорт“, дъщерно дружество на военно-промишления конгломерат „Ростех“, и московския офис на Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL) с малко шум.

Доставките, които се очаква да бъдат извършени на три транша,

няма да започнат до някъде следващата година. Допълнителни доставки ще последват през 2028 и 2029 г.

"Верба" е разработена за унищожаване на нисколетящи самолети, хеликоптери и безпилотни летателни апарати (БЛА), включително баржиращи боеприпаси. Всяка пускова установка струва около 47 000 долара, а боеприпасите - около 200 000 долара.

Русия все още не е изнасяла широко "Верба". В допълнение към не толкова тайната продажба на Ислямската република, Армения, според съобщенията, е закупила и неразкрит брой ПЗРК, но статусът на тази сделка е неизвестен.

Русия запазва тесните си връзки с Техеран и продължава да доставя на близкоизточната държава стрелково оръжие и военна техника – отчасти поради факта, че и двете държави са откъснати от международните финансови мрежи чрез санкции, което ги принуждава да търгуват помежду си.

Двустранната търговия между Русия и Иран през последните години включва продажбата на бойни самолети. Този месец се появиха и съобщения, че Ислямска република Иран може да е получила поне първия руско производство Ми-28НЕ (наименование на НАТО „Havoc“) – всесезонен, денем и нощем тандемно атакуващ противотанков хеликоптер.

Съобщава се също, че Техеран използва няколко батареи от противовъздушни отбранителни системи С-300ПМУ2. Въпреки това, подобни противовъздушни платформи може да са били цел на операция „Midnight Hammer“ през юни, която САЩ проведоха, за да унищожат ядрената програма на страната. Доставката на ПЗРК „Верба“ може да подобри възможностите на Иран за противовъздушна отбрана, въпреки че е малко вероятно те да представляват сериозна заплаха за американските самолети.