Андрей Гюров: България не е страна в конфликта, няма директна военна опасност за страната

Не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция

28.02.2026 | 16:15 ч. Обновена: 28.02.2026 | 16:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Няма директна военна опасност за България. България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили.  Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на брифинг, след края на заседаието на Съвета за мир.

Българското правителство следи ситуацията в реално време. Основният ни приоритет в този момент е гарантирането на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона.

По думите му, към момента няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на българските граждани.

„МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойство“, каза Гюров.

В МВнР вече работи денонощен кризисен щаб

и всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация в случай, че обстановката го наложи.

„Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров. „Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.

Тагове:

Иран САЩ Израел Близък изток Съвет за мир Андрей Гюров
