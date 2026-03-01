Убити са началник-щабът на Въоръжените сили и министърът на отбраната на Иран

Началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Иран - Абдулрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Телевизионната станция уточни, че те са били убити „по време на заседание на Съвета за отбрана“, добавяйки, че други имена ще бъдат обявени по-късно.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.

Иранската държавна телевизия спомена днес името на Мусави сред убитите висши служители в събота, наред с ръководителя на Корпуса на армейците на Ислямската революция (КГИР) - Мохамад Пакпур, и Али Шамхани, съветник на Върховния лидер.

Държавната телевизия потвърди днес и смъртта на министъра на отбраната Азиз Насирзаде, пише БТА.