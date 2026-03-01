IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов

Славчо Крумов беше депутат от София

01.03.2026 | 16:52 ч. Обновена: 01.03.2026 | 16:52 ч. 55
Снимка: БГНЕС

Депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов е починал, написа във Фейсбук лидерът на партията Костадин Костадинов в социалните мрежи.

 „Починал е верен съратник, приятел и другар. Бог да го прости! Ще ни липсваш много...“, написа Костадинов в социалната платформа, подчертавайки важността на Крумов за партията и личните си отношения с него.

Славчо Крумов беше депутат от София и активен член на партия „Възраждане“, като неговата загуба е тежък удар за политическата сила. В момента няма допълнителна информация относно причината за неговата смърт.

