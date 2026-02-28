Сватбата е отживелица: 60% от децата у нас са родени в семейства на родители без брак

Почти 60% от децата у нас са родени в семейства на родители, които нямат сключен граждански брак, сочат данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2023 г. досега.

Статистиката ни поставя на седмо място в света.

Защо подписът вече не е приоритет

"Бащата припознава детето, подписва документ в родилното и всичко е наред. Хората се обичат и са щастливи без подпис. Не смятам, че на това трябва да се държи – на единия подпис. По-важно е отношението между хората", каза Албена.

"Любовта няма нищо общо с брака", на мнение е Валери.

Макар и за родителите подписът да не е доказателство за любовта, според психолози това често обърква децата.

"Бракът специално за детето е нещо изключително важно - родителите му да имат една фамилия, то да се чувства част от едно цяло", заяви семейният терапевт Нели Боджукова.

При липса на брак детето трябва да бъде припознато от бащата, а ако това не се случи, майката или самото дете могат да заведат дело за установяване на произход.

Опровергани схващания за брака

"Наличието на брак не касае детето до момента. При раждане в България майката се вписва в акта за раждане. Тенденцията все по-малко хора да сключват брак от гледна точка на юрист - не бих казал, че има плюсове. По-скоро е поколенческа тенденция", смята адвокатът Борис Малинов.

Противно на тенденцията, над 20 000 души у нас са сключили брак през 2025 година по предварителни данни на НСИ.