IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Кола гори на магистрала “Марица”

Движението временно е ограничено

02.03.2026 | 09:21 ч. Обновена: 02.03.2026 | 09:21 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Горящ лек автомобил на пътя временно ограничава движението при 84 километър на автомагистрала “Марица”.

Причината за запалването все още не е ясна, но вероятно става дума за техническа неизправност. 

Организиран е обходен маршрут, докато горещият автомобил бъде отстранен и платното свободно за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кола магистрала Марица техническа неизправност ограничено движение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem