Кола гори на магистрала “Марица”

Горящ лек автомобил на пътя временно ограничава движението при 84 километър на автомагистрала “Марица”.

Причината за запалването все още не е ясна, но вероятно става дума за техническа неизправност.

Организиран е обходен маршрут, докато горещият автомобил бъде отстранен и платното свободно за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.