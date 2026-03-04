Новият директор на Столичен инспекторат е Павлин Коджахристов

Павлин Коджахристов встъпва в длъжност като директор на Столичния инспекторат, считано от днес, съобщиха от Столичната община, цитирани от БТА.

Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Общината. Досегашният директор на Инспектората - инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление “Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е зам.-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София.

Контролната дейност беше насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства. Успоредно с това беше засилена координацията с районните администрации и други институции, а сигналите от граждани бележат значителен ръст. Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията.

Павлин Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции, посочват още от СО. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.