От "зомби" бюджет към рестарт: държавата затяга колана, необходими са съкращения

След месеци на работа с т.нар. удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм и да внесе повече яснота и предвидимост в публичните финанси. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика в условията на продължителна политическа несигурност.

Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи във фискалната сфера.

"Те имат мандат за промени с размах. От 30 години насам имат най-голяма подкрепа, ако сега не се случат мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация, и по-конкретно вътрешна сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители", коментира Вулджев пред Нова телевизия.

На свой ред икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов посочи, че редовно правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно.

"Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавният и частният дългове. В следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки - обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи. Това обаче не са добре платени длъжности, заплатите трябва да се вдигнат, където има дефицит, а реални хора, получаващи големи заплати без нужда, да бъдат съкратени. 667 000 души работят в държавния сектор", отбеляза Ангелов.

А икономистът към БСК и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров смята, че състоянието на бюджета действително може да се определи като катастрофално, а причините са няколко.

"Имаше отложени разходи, вероятно не съвсем разплатено ДДС, предварително събрани приходи през миналата, иззети от тази. Състоянието на цялата икономика също е катастрофално, пазарната капитализация е 7,5%, колкото в Кения, Гана и Нигерия. В развиващите се държави е между 20 и 50%, а в развитите - от 60 нагоре. Това е стойността на всички акции като процент на БВП. Това са елементи на "зомби" икономика. В нея имаме и "зомби" бюджет", подчерта икономистът.

"Доста трябва да затегнем коланите, правителството може да предприеме бюджетни мерки само за 6 месеца, така че единствено може да се съкратят 10% незаети места в държавната администрация - това ще е на стойност около 700 милиона. Отделно, възможно е да се съкратят дублиращи дейности от издръжките на ведомствата - например да не се подменят мебели всяка година. Може и да се премахне и частната охрана от обекти на МВР", заяви Ножаров.