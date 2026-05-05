ПП към Йотова: Моделът Борисов-Пеевски трябва да приключи СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Представители на “Продължаваме промяната“ пристигнаха в сградата на президентската институция за консултации с президента Илияна Йотова.

За срещата с президента дойдоха Асен Василев и Николай Денков.

“Уважаеми г-н Василев, акад. Денков, благодаря ви, че се отзовахте. ИЗборите свършиха и започва трудното. Какви са вашите намерения и идея за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание - бюджетът не чака. Аз не си спомням България да не е работила с удължителни бюджети. Оттук нататък започва вашата работа и искам да чуя как си представяте бюджета. Да отговорим на хората, да ги успокоим, какво ще правите с доходите и какви ще са спешните мерки”, обърна се президентът към Василев.

Йотова заяви, че се надява да не сме държавата на изтеклите мандати.

ИЗборите свършиха и гражданите дадоха ясен знак какво трябва да очакваме като първи действия от страната на властта. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че моделът “Борисов-Пеевски” трябва да приключи. Това става чрез свалянето на тяхната охрана - ние внесохме вече законопроект. Второто важно нещо е мораториум ВСС да не прави назначения за шефове на съдилищата. След изборите ВСС се разработи. Трета и голяма задача е управлението на публичните финанси и бюджета. 2023-та бяхме в подобна ситуация - бюджет трябваше да се приеме юни. Тогава аз бях финансов министър и заварих проект по бюджет без никакви реформи”, каза лидерът на ПП Асен Василев.

“В момента сме в подобна ситуация - войната в Иран започва да ескалира и това ще окаже влияни на инфлацията. Когато цените на газ и петрол вървят нагоре, няма как да не се отрази на инфлацията. Това, което можем да направим, е доходите на най-бедните да растат. Това е постижимо, ако се спрат т. нар. “течове””, добави бившият финансов министър.

“В момента това е една от основните мерки, които трябва да бъдат приети. Заплащането в държавната администрация трябва да бъдат преразгледани. Това, ако се направи, както ако се огледат и свободните бройки, разходът може да се намали значително. Сега няма да има коалиционно правителство и може да се гледа оптимално. Видимо е, че приходите растат с около 15%, това означава, че проблемът не е в приходната част. Данъците няма да се пипат. Проблемът е в разходната част”, каза още депутатът.

Конструктивна опозиция

“Ние ще бъдем конструктивни и имаме идеи за бюджета”, категоричен е Василев и добави: “Не на последно място искам да благодаря служебния кабинет, които върнаха в ББР едни пари. Тези средства са обратно в хазната. В момента има около 6 милиарда и половина в държавния резерв. Правителството влиза с един буфер, който позволя да бъде приет редовен бюджет. Не на последно място - много се спекулира с пенсиите. Ръстът на пенсиите е 8,6%”, каза още Василев.

“Другото очаквано, което беше създадено и допринесе за избора на ПБ е свързано с очакването за справедливост. Не е достатъчно избирането на нов ВСС. Как ще се подходи към подготовката на ВСС е важна тема в следващите дни, както и изборът на нова антикорупционна комисия”, добави Денков.

“В момента изглежда, че бандитите не ги е страх от нищо”, каза още председателят на ПГ на ПП.

Денков каза, че се надява да има достатъчно време, за да може изборът на ВСС да бъде прозрачен. “Очакваме да започнат сериозни разследвания около мрежите на влияние, които бяха потулени - Осемте джуджета, Нотариуса, Алексей Петров. Тези мрежи няма да изчезнат автоматично”.

“Всичко това ще затвори цикъла, свързан с бюджета. Приходите през последните години нарастват, но разликите в разходната част водят до други изводи. Истинският проблем е да се спрат кражбите - тогава всичко ще си дойде на мястото”, завърши Денков.