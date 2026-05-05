Майор Тодоров за F-16: Летим всеки ден, но натоварването е голямо

По повод празника на Българската армия на 6 май, днес тече трескава подготовка, а военни самолети прелитат над столицата. Тя включва хеликоптери, самолети "Спартан", изтребителите МиГ-29, както и новите F-16, които облитат за първи път небето над София, след като бяха закупени за нуждата на военните сили.

Обучените български пилоти за машините обаче все още се броят на пръсти - един от тях е майор Тодор Тодоров. Той е вторият български пилот, който успешно е завършил обучението на F-16. 37-годишният пловдивчанин преминава през сериозни изпитания и интензивно петгодишно обучение в САШ, за да достигне до този важен момент в кариерата си.

Обучението за управление на съвременен изтребител е изключително взискателно и не допуска компромиси.

"Обучението е доста трудно, обучението е с доста високи стандарти, които трябва да покрие всеки летец. И ако някой се запъне на някой етап, той го повтаря този етап, докато го усвои напълно и продължи напред", сподели майор Тодоров пред Bulgaria ON AIR.

Военният споделя, че подкрепата от семейството му се оказва решаваща за успеха в този дълъг и труден процес.

"Моето семейство много силно ме подкрепи, много силно ми помагаха и бяха зад мен през цялото време. Времето там прекарах с жена си и дъщеря си, което за тях не беше лек период, защото аз бях изключително зает – 12-часови работни дни", разказа пилотът.

Възможности на изтребителя

F-16 Block 70 е сред най-модерните бойни самолети, способен едновременно да води въздушен бой и да поразява цели на земята. Но управлението му изисква изключителна подготовка.

"Най-трудното са процедурите. Тук става въпрос за страшно много процедури, много тактики, техники. И много голяма дисциплина на подготовката, както на земята, така и във въздуха", разказва пилотът.

Физическото натоварване също е огромно, особено при маневрен въздушен бой.

"Натоварването е много голямо наистина. В задачи като маневрен въздушен бой се стига до 9 единици претоварване, което е смазващо за човека. Иска се голяма физическа подготовка", изтъкна майор Тодоров.

"Днес летим все повече и повече. Летим редовно. Летим всеки ден. Работата започва да става все по-плавна", отбеляза пилотът.

Полетът като сбъдната мечта

За майор Тодор Тодоров управлението на новия изтребител не е просто работа, а истинско преживяване.

"Например, в полет за облитане на материална част ние се качваме на 15 хиляди метра. И ако времето е достатъчно ясно, можем едновременно да видим и остров Тасос, и река Дунав, което е невероятно", споделя майор Тодоров.

