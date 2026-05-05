Литовката, която намушка с нож четирима души, отива в психиатрия

Литовската гражданка, която намушка с нож четирима души във Варна вчера, е с повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от един човек, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

Извършителката е временно пребиваваща в страната. Според данните, с които разполагаме за нея, към момента не е осъждана и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването – тя е била под влияние на силно алкохолно опиянение, посочи прокурорът.

Литовката е нанесла удари с нож по четирима души, двама от които - мъж и жена, са в по-тежко, но стабилно състояние в болнично заведение, а двама от които са освободени за домашно лечение, каза Лазаров.

Той подчерта, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. По думите му това означава, че прокуратурата намира основание фактически, за да повдигне обвинение за опит за убийство на повече от едно лице, каквато е правната квалификация, по която литовската гражданка е привлечена към наказателна отговорност.

Жената е задържана за до 72 часа от наблюдаващия прокурор и в рамките на този срок след празниците ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража", каза още Лазаров и уточни, че ще бъде внесено и искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за изследване. В резултат на това изследване ще бъдат преценявани важни обстоятелства, свързани с носенето на наказателна отговорност от нея, обясни прокурорът.