Пийт Хегсет: Всяка иранска атака ще получи опустошителен отговор

Председателят на Обединения комитет на началниците на въоръжените сили Дан Кейн заяви пред репортери в Пентагона, че последните актове на агресия на Иран са под прага на "големи бойни операции“. Това означава, че Техеран, според администрацията на Тръмп, не е нарушил крехкото прекратяване на огъня.

"Откакто беше обявено прекратяването на огъня, Иран е обстрелвал търговски кораби девет пъти и е завзел два контейнеровоза, а също така е атакувал американските сили повече от десет пъти – всички под прага за възобновяване на големи бойни операции към този момент“, каза по време на брифинга Кейн.

Не е ясно какво ще последва след опита на Америка да сложи край на иранското задушаващо влияние върху пролива, като създаде "зона с подобрена сигурност“. Виден ирански служител обвини САЩ в подкопаване на регионалната сигурност с тези усилия и предупреди, че Иран ще отговори, съобщава АР.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет потвърди, че прекратяването на огъня остава в сила въпреки някои удари срещу Иран и продължаващата блокада на САЩ.

"Не, прекратяването на огъня не е приключило“, каза Хегсет, потвърждавайки по-ранните изявления на Кейн.

Съединените щати "не търсят конфликт“ заради Ормузкия проток, но всяка иранска атака срещу кораби ще получи "опустошителен“ отговор. Не търсим конфликт, но на Иран не може да бъде позволено да блокира невинни държави и техните стоки в международен морски коридор“, заяви Хегсет пред журналисти.

"Ако атакувате американски военни или невинни търговски кораби, ще се изправите срещу смазващата и опустошителна американска огнева мощ“, добави министърът на отбранта.

По време на брифинга Хегсет каза още, че американските военни биха предпочели новите усилия за "насочване“ на блокирани кораби през Ормузкия проток да бъдат мирни, но са готови, ако нуждите се променят.

"Това е временна мисия за нас“, каза Хегсет, добавяйки, че намерението остава да се върне контролът над пролива на страни, които се нуждаят от водния път "много повече от нас... Очакваме светът да се активизира“, обясни шефът на Пентагона.